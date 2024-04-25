Телескоп випадково виявив понад 1000 невідомих об'єктів у Сонячній системі

Вивчення архівних даних за 19 років спостережень за космосом дозволили астрономам виявити понад тисячу раніше невідомих астероїдів у Сонячній системі.

Про це пише ScienceAlert.

Вчені зазначають, що спостерігати за астероїдами дуже складно, адже вони дуже тьмяні і постійно рухаються орбітою навколо Сонця. Однак телескоп "Хаббл" може сфотографувати астероїди під час спостереження за космосом, коли вони переміщаються Сонячною системою. Річ у тім, що сліди руху астероїдів можна помітити на знімках, наприклад, галактик, таких як UGC 12158.

Автори дослідження перевірили архівні дані телескопа "Хаббл" за останні 19 років його роботи, які включали 37 тисяч зображень космосу. За допомогою ШІ вчені здійснили класифікацію невідомих об'єктів і виявили 1701 слід, залишений астероїдами на знімках. З них 1031 астероїд раніше не був відомий вченим і приблизно 400 астероїдів мають розмір менше 1 км.

Вчені вважають, що подібний метод пошуку невідомих астероїдів можна застосувати до архівних даних інших космічних телескопів.

Раніше група астрономів оголосила про те, що вони виявили за межами пояса Койпера 12 нових об'єктів, що вказує на існування другого пояса Койпера, а значить регіону Сонячної системи, про який ми ще не знали.

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