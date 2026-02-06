Телескоп виявив масивну галактику, що припинила народжувати зірки

Учені зробили неймовірне відкриття / © NASA

Міжнародна група астрономів за допомогою космічного телескопа Джеймс Вебб (JWST) зробила несподіване відкриття.

Під час дослідження багатого на газ вузла космічної мережі MQN01 вчені випадково натрапили на масивну та червону галактику, яку за її специфічну форму та колір назвали «Червона картопля».

Об’єкт MQN01 J004131.9−493704 розташований у зоні з великим червоним зміщенням (z ≈ 3,25). Зазвичай такі структури, як вузли космічної мережі, містять величезні запаси холодного газу, що має сприяти надзвичайно активному формуванню нових зірок. Проте «Червона картопля» демонструє зовсім іншу поведінку.

Галактика має незвичні фізичні характеристики: її зоряна маса складає близько 110 мільярдів сонячних мас, а радіус напівсвітла становить приблизно 3,1 на 1016 кілометрів (близько 3260 світлових років). Попри такі масштаби, вміст молекулярного газу в ній аномально низький — менш як 7 мільярдів сонячних мас, що становить менш як 6% від загальної маси. Відсутність характерних ліній оксиду вуглецю та натрію підтверджує, що галактика бідна на нейтральний газ і не викидає газових потоків у навколишній простір.

Дослідження показало, що швидкість зіркоутворення в «Червоній картоплі» становить лише 4,0 сонячні маси на рік. Це в десять разів менше, ніж зазвичай спостерігається у подібних систем. Така низька активність є парадоксальною, враховуючи, що галактика перебуває в центрі великого резервуара холодного навкологалактичного середовища.

Причиною такого «затишшя», на думку вчених, є зовнішній вплив. Дані глибокого рентгенівського випромінювання вказують на наявність протяжного струменя (джета), що виходить від сусіднього активного галактичного ядра.

Астрономи дійшли висновку, що саме цей зворотний зв’язок від сусідньої чорної діри заважає галактиці поглинати свіжий газ із космічної мережі. Турбулентність не дає газу охолонути та осісти на диски галактики, фактично зупиняючи її ріст і перетворюючи на «спокійний» об’єкт у самому серці бурхливого протокластера. Це відкриття допомагає краще зрозуміти механізми, які можуть передчасно припиняти формування зірок у наймасивніших структурах Всесвіту.

