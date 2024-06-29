Телескоп зафіксував галактику з чорною дірою масою як 200 мільйонів сонць

Отримані дані об'єднують із інформацією, отриманою космічним телескопом "Вебба" для того, щоб поліпшити розуміння Всесвіту.

Телескоп "Габбл" не тільки зробив нове фото галактики, але й показав, що всередині неї є кілька молодих зірок і скупчень. Раніше вважалося, що Messier 105 нездатна утворювати нові зорі.

Про це пише NASA.

Еліптична галактика Messier 105 насправді може здивувати надмасивною чорною дірою у своєму ядрі — за масою вона як 200 мільйонів сонць.

Чорна діра в галактичному ядрі Messier 105 виділяє величезну кількість енергії, споживаючи речовину, що потрапляє в неї. Це змушує центр галактики світитися яскравим і потужним світлом, роблячи тьмяним усе навколо.

Наразі астрономи припускають, що галактика утворює приблизно одну зірку, схожу на Сонце, кожні 10 тисяч років.

Раніше вчені повідомили, що кульове зоряне скупчення, назване VVV CL002, на величезній швидкості мчить до центру Чумацького Шляху і на нього чекає незавидна доля. За словами вчених, цей об'єкт приречений на зникнення в центрі нашої галактики.

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