Телескоп знайшов галактики, які не повинні існувати

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" виявив шість масивних стародавніх галактик, які астрономи називають "руйнівниками Всесвіту".

Про це пише The Guardian.

Ці обʼєкти датуються часом, коли Всесвіт щойно утворився. Вони набагато більші, ніж вважалося можливим для галактик, які виникли одразу після Великого вибуху. Якщо відкриття буде підтверджено, це поставить під сумнів розуміння вченими того, як утворилися найдавніші галактики.

"Проблема в тому, що якщо врахувати зірки в цих галактиках, то це перевищить загальну масу, доступну у Всесвіті на той час. Тому в теорії це неможливо, але ми дійсно бачимо це на власні очі. Ми неофіційно називали ці обʼєкти "руйнівниками Всесвіту", — заявив астроном Іво Лаббе з Технологічного університету Свінберна в Мельбурні.

Свої висновки вчені зробили на основі набору даних, переданого телескопом. Він оснащений інфрачервоними датчиками, здатними виявляти світло, випромінюване найдавнішими зірками та галактиками. Переглядаючи зображення, докторка Еріка Нельсон з Університету Колорадо в Боулдері та її співавтор помітили низку "нечітких точок", які виглядали надзвичайно яскравими та надзвичайно червоними.

"Коли світло подорожує Всесвітом, який розширюється, воно стаэ червоним. Цим галактикам приблизно 13,5 мільярда років, тобто вони зʼявилися приблизно за 500—700 мільйонів років після Великого вибуху", — заявила вчена.

Існуючі моделі припускають, що після періоду швидкого розширення Всесвіт витратив кілька сотень мільйонів років на охолодження, достатнє для того, щоб газ обʼєднався та колапсував у перші зірки та галактики.

Раніше стало відомо, що за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб" астрономи виявили галактику, дуже схожу на Чумацький Шлях на ранніх етапах еволюції.

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