Телескоп зробив знімок нової галактики: у неї є свій секрет

Раніше галактика була місцем катастрофічного вибуху.

Телескоп "Хаббл" сфотографував нову надзвичайно "спокійну" далеку галактику.

Про це повідомили у Європейському космічному агентстві (ESA).

На зображенні видніється спіральна галактика UGC 12295. Вона розташована за близько 192 млн світлових років від планети Земля – у сузір’ї Риб. Галактика має вигляд яскравої центральної смуги зі щільно закрученими спіралями навколо.

Попри те, що віддалена галактика, за спостереженнями науковців, "виглядає спокійною", раніше вона була місцем катастрофічного вибуху – наднової, виявленої 2015 року.

Саме наднові є вибуховою смертю масивних зірок – коли зоря збільшує своє світіння в сотні разів, а потім поступово згасає. Ці космічні тіла відповідають за формування багатьох елементів – зокрема, на Землі.

Раніше стало відомо, що у Сонячній системі була ще одна планета.

Читайте також: