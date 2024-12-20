Телескопи NASA перетворили скупчення зірок на різдвяну ялинку (фото)

Якщо ви поглянете на NGC 2264, то дуже швидко зрозумієте, чому це скупчення зірок називають "скупченням різдвяної ялинки".

Астрофотограф Майкл Клоу зробив фото скупчення зірок NGC 2264, і ці дані були поєднані з рентгенівськими даними обсерваторії NASA. Це дозволило створити чудове зображення, схоже на ялинку з зірок.

Про це повідомляє Space.com.

Скупчення зірок NGC 2264 стало об’єктом для роботи астрофотографа Майкла Клоу, який зробив його зображення з Аризони у листопаді. Його оптичні дані були об’єднані з рентгенівськими даними обсерваторії Chandra NASA, щоб створити це чудове зображення NGC 2264, схоже на ялинку, на якому видно не лише самі зірки, але й газові хмари між ними.

NGC 2264 розташоване у Чумацькому Шляху, за 2500 світлових років від Землі. І зірки в ньому дуже-дуже молоді – їм від 1 до 5 млн років. Для порівняння, нашому Сонцю середнього віку близько 5 млрд років.

Вихровий газ між молодими зірками в NGC 2264 пофарбовано в зелений колір, а самі зірки зображені в багатоколірних відтінках. У результаті вийшла дуже святкова сцена.

Скупчення зірок NGC 602 має вигляд вінка / Фото: NASA/CXC

NASA також опублікувало друге святкове зображення для різдвяного сезону. На цьому видно NGC 602, зоряне скупчення на краю Малої Магелланової Хмари, яке має вигляд вінка, освітленого різдвяними вогнями. Але якщо розглянути ці маленькі вогники ближче, стає зрозуміло, що це не лише зірки, а й цілі галактики, які розміщені далеко за межами зоряного скупчення. Саме скупчення розташоване на відстані близько 200 тис. світлових років від Землі.

Для створення зображення NASA поєднало дані Chandra та космічного телескопа Джеймса Вебба. Рентгенівські дані Chandra показують молоді зірки у скупченні червоним кольором, а інфрачервоні дані Вебба показують хмари пилу помаранчевим, жовтим, зеленим і синім.

До слова, космічний телескоп Джеймса Вебба знайшов молоду галактику, яка, ймовірно, дуже схожа на наш Чумацький Шлях, коли він був на тій самій стадії розвитку.

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