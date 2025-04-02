Темна матерія пришвидшує обертання Землі: що відомо

Темна матерія може впливати на обертання Землі / © Pexels

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Китайські астрономи з Сіндзянської обсерваторії вважають, що темна матерія може впливати на обертання та температуру планет.

Про це повідомило видання phys.org.

Темна матерія, яка складає більшість маси Всесвіту, досі залишається невловимою. Вчені припускають, що вона може взаємодіяти зі звичайною матерією через розпад, анігіляцію або захоплення, передаючи планетам додаткову енергію. Це має проявлятися у зростанні температури та прискоренні обертання.

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За їхніми розрахунками, через взаємодію з темною матерією температура Землі може зростати на 0,015 K за століття, а тривалість доби — скорочуватися на 12 секунд за 100 років.

Дослідники проаналізували дані 15 екзопланет, включаючи 55 Рака d та Епсилон Еридана b, а також Юпітера та Землі.

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