«Темні магічні гриби»: вчені виявили новий штам зі смертельним поєднанням речовин

Galerina indica. Фото: Andrew R. Kunik

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У болотах Флориди вчені виявили незвичайний гриб, який одночасно виробляє галюциногенні речовини та смертельно небезпечні токсини. Раніше такого поєднання в межах одного виду науковці не фіксували.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дослідження Університету Флориди.

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Що відомо про незвичайний гриб

Гриб під назвою Galerina indica знайшли на вкритих мохом стовбурах пальм у болотистій місцевості Флориди. Зовні він непримітний — невеликий, коричневий і схожий на сотні інших видів.

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Лабораторні аналізи показали, що гриб містить псилоцибін і псилоцин — психоактивні речовини, характерні для так званих магічних грибів. Водночас у ньому виявили два аматоксини — небезпечні отрути, здатні спричиняти смертельне ураження печінки.

Один із токсинів, альфа-проаманітин, виявився раніше невідомим науці.

Дослідники припускають, що здатність виробляти психоделічні речовини гриб отримав завдяки горизонтальному перенесенню генів — процесу, за якого організм запозичує генетичний матеріал іншого виду.

Чому відкриття небезпечне для грибників

Науковці попереджають, що знахідка ставить під сумнів поширений спосіб розпізнавання психоделічних грибів. Деякі грибники орієнтуються на посиніння м'якоті після пошкодження, вважаючи це ознакою наявності псилоцибіну.

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Однак дослідження доводить, що психоактивні сполуки можуть співіснувати зі смертельно небезпечними токсинами. Тому така ознака не гарантує безпечності гриба.

Професор Університету Флориди Метью Сміт наголосив, що відрізнити Galerina indica від інших видів складно навіть фахівцям.

«Ці гриби дуже важко знайти. Вони маленькі й коричневі, як сотні інших видів грибів. Їх складно відрізнити навіть досвідченому спеціалісту», — пояснив він.

Водночас учені досі не знають, навіщо гриб виробляє обидва типи речовин. Аматоксини можуть захищати його від тварин, проте роль псилоцибіну залишається загадкою.

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Чим небезпечні аматоксини

Аматоксини містяться, зокрема, у блідій поганці та можуть спричинити тяжке ураження печінки й смерть.

Перші симптоми отруєння зазвичай з'являються через 6–24 години або пізніше. Серед них — біль у животі, нудота, блювання та діарея.

Небезпека полягає в тому, що симптоми можуть тимчасово зникнути, створюючи хибне враження одужання, хоча токсини продовжують руйнувати печінку.

При цьому термічна обробка не знешкоджує аматоксини, тому приготування отруйних грибів не робить їх безпечними.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику виявили незвичайний гриб — піронему, яка росте на згарищах після лісових пожеж. Вона здатна розвиватися на випаленому ґрунті ще до появи першої зелені.

Як пояснили у заповіднику, спори піронеми витримують несприятливі умови, а тепло та зміни складу ґрунту після пожежі сприяють їхньому проростанню. На відміну від звичних грибів, піронема утворює крихітні чашоподібні плодові тіла рожевого, помаранчевого або червонуватого кольору, які можуть зростатися у яскраві плями на обгорілій землі.

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