Темні смуги на Марсі: дослідження поставило крапку в суперечці про воду на Червоній планеті

Темні смуги на Марсі / © phys.org

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Темні смуги, які десятиліттями викликали дискусії щодо можливої присутності рідкої води на Марсі, виявилися результатом зовсім інших процесів — вітру й пилу.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, повідомляє Phys.org.

Ці смуги вперше помітили ще в 1970-х роках: вони з’являються на схилах марсіанських пагорбів і повільно зникають протягом років або навіть десятиліть. Понад десяток років тому вчені виявили нові, швидкоплинні смуги, які виникали лише в теплу пору року, і це дало надію на існування рідкої води.

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Довгий час існували дві теорії: одна пов’язувала смуги з таненням солоного льоду або витоком підземної води, інша — з переміщенням марсіанського пилу.

Тепер дослідники застосували машинне навчання, щоб проаналізувати понад 86 тисяч зображень високої роздільності з орбіти. Алгоритм, навчений на підтверджених даних, зіставив появу смуг із кліматичними показниками — швидкістю вітру, пиловою активністю і температурою.

Темні смуги на Марсі / © phys.org

Результат: темні смуги виникають там, де вітри сильніші, а пил активніший. Жодних слідів води не знайдено.

За словами авторів, смуги з’являються, коли тонкі шари пилу зісковзують із крутих схилів, особливо поблизу недавніх ударних кратерів, де поштовхи могли зрушити поверхневий шар.

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А що з рідкою водою?

Вчені не виключають, що рідка вода може існувати, але глибоко під поверхнею. Більшість досліджень свідчать: мільярди років тому Марс був теплішим і вологішим, мав густішу атмосферу і магнітне поле. Саме тоді на його поверхні могли існувати ріки, озера і, можливо, навіть мікроорганізми. Зараз ці сліди шукає марсохід Perseverance.