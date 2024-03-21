Температура Землі перевищила критичний поріг: що буде далі

Дослідники вважають, на людство і планету загалом чекає катастрофічне майбутнє, якщо необхідних кроків для запобігання кліматичній кризі не буде зроблено.

Минулий 2023 рік став найтеплішим на планеті від початку спостережень за кліматом від 1850 року. Ця тенденція тримається уже 10 років поспіль.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

У доповіді ВМО вказано, що глобальна середня приземна температура 2023 року була приблизно на 1,45 градуса за Цельсієм вищою за середнє значення за 1850-1900 роки. 2023 рік став найтеплішим за всі 174 роки спостережень. Було побито рекорд попередніх найтепліших років: 2016 року, з температурою на 1,29 градуса, вищою за середнє значення 1850-1900 років, і 2020 року, з перевищенням на 1,27 градуса.

"В черговий раз були побиті і в деяких випадках залишені далеко позаду рекорди за рівнем парникових газів, приземних температур, теплоутримання та закислення океану, підвищення рівня моря, морського льодового покриву в Антарктиці та відступу льодовиків", – йдеться у повідомленні.

Також за даними ВМО, 2023 року глобальний середній рівень моря досяг рекордної позначки за весь період супутникових спостережень (від 1993 року), що означає потепління океану, а також танення льодовиків і крижаних щитів.

"Темпи підвищення глобального середнього рівня моря за останні десять років (2014—2023 роки) більш ніж удвічі перевищують темпи підвищення рівня моря за перше десятиліття супутникових спостережень (1993—2002 роки)", – зазначили метеорологи.

Раніше вчені зробили спробу розрахувати реальну ціну зміни клімату. Результати дослідження показують, що протягом наступних 36 років, закипання планети обійдеться людству в неймовірні 24 трильйони доларів. Передбачається, що до 2060 року економічні потрясіння торкнуться багатьох галузей.

За даними вчених, до 2060 року світ зрушиться на "більш стійкий шлях", де парникові викиди будуть обмежені. Прогнозується, що глобальна температура підніметься лише на 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем.

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