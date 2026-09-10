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Температурний шок для Землі: серпень 2026 року став найтеплішим місяцем в історії спостережень
Середня температура повітря на планеті у серпні сягнула 16,96°C, а температура поверхні моря також оновила історичний максимум.
Серпень 2026 року став найтеплішим місяцем за всю історію глобальних спостережень. Середня температура повітря на планеті сягнула 16,96°C, перевищивши попередній рекорд липня 2023 року.
Про це свідчать нові дані Служби зі зміни клімату Copernicus (C3S), пише Daily Mail.
Середня глобальна температура у серпні була на 0,85°C вищою за показник 1991–2020 років та на 1,65°C перевищила середню температуру доіндустріального періоду 1850–1900 років.
Це перший місяць із листопада 2025 року, коли глобальна температура знову перевищила поріг у 1,5°C відносно доіндустріального рівня.
«Серпень 2026 року став знаменним місяцем у глобальній кліматичній історії», — заявила керівниця стратегічного напряму з питань клімату Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс.
За її словами, рекордні температури в атмосфері та океанах демонструють, як зміна клімату посилює екстремальні погодні явища.
Океани також встановили рекорд
Середня температура поверхні моря у серпні піднялася до рекордних 21,07°C. Попередній максимум, зафіксований у 2023 році, становив 20,98°C.
Особливо високими температури залишаються у тропічній частині Тихого океану, де формується Ель-Ніньйо.
У Copernicus попередили, що протягом найближчих місяців він може перетворитися на одне з найпотужніших явищ Ель-Ніньйо за всю історію спостережень.
Раніше Всесвітня метеорологічна організація також заявила, що Ель-Ніньйо продовжує посилюватися. Ймовірність того, що його вплив збережеться до лютого, оцінюють як надзвичайно високу.
Ель-Ніньйо виникає внаслідок значного потепління поверхневих вод центральної та східної частин тропічного Тихого океану. Явище впливає на погоду в різних частинах світу та може сприяти сильній спеці, посухам, зливам і повеням.
На тлі рекордного тепла значна частина Центральної та Східної Європи зіткнулася з посухою. Сильний дефіцит опадів також зафіксували у Франції, Великій Британії, Угорщині, Румунії та Сербії.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Ель-Ніньйо «посилюється на наших очах», а світ входить у зону підвищеного ризику екстремальних погодних явищ.
Раніше повідомлялось, що наслідки глобального потепління виявилися ближчими, ніж здавалося. Світ опинився на порозі катастрофічних кліматичних змін: серпень 2026 року офіційно зрівнявся з липнем 2023-го, посівши сходинку найспекотнішого місяця за всю історію метеоспостережень. Однак, науковці запевняють, що найгірше ще попереду.