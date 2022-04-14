Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тепер можна стати власником NFT з Медведчуком: львівська студія креативно підійшла до зображення нардепа під час затримання

Дата публікації
Перегляди
195
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тепер можна стати власником NFT з Медведчуком: львівська студія креативно підійшла до зображення нардепа під час затримання

Володимир Зеленський Instagram

Усі зібрані кошти команда передасть волонтерам.

Львівська студія M81studio створила NFT-зображення нардепа Віктора Медведчука під час затримання.

Придбати NFT можна на платформі OpenSea до 27 квітня. Початкова ціна – 0.1 ETH (близько 311 доларів).

Усі зібрані кошти команда передасть волонтерам.

Медведчук / ©
Медведчук

Днями мережу сколихнуло фото, на якому зниклого з-під домашнього арешту нардепа Віктора Медведчука заарештували.

13 квітня одразу із двома зверненнями виступила його зіркова дружина Оксана Марченко. Одне адресувала президенту Зеленському, а інше — лідеру Туреччини Ердогану. Аби викликати більше співчуття в політика, Марченко навіть обмотала голову хусткою. Про історію сімейного життя Медведчука та Марченко дивіться у відео.

Читайте  також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

 
Наступна публікація