Тепер можна стати власником NFT з Медведчуком: львівська студія креативно підійшла до зображення нардепа під час затримання

Усі зібрані кошти команда передасть волонтерам.
Львівська студія M81studio створила NFT-зображення нардепа Віктора Медведчука під час затримання.
Придбати NFT можна на платформі OpenSea до 27 квітня. Початкова ціна – 0.1 ETH (близько 311 доларів).
Усі зібрані кошти команда передасть волонтерам.
Днями мережу сколихнуло фото, на якому зниклого з-під домашнього арешту нардепа Віктора Медведчука заарештували.
13 квітня одразу із двома зверненнями виступила його зіркова дружина Оксана Марченко. Одне адресувала президенту Зеленському, а інше — лідеру Туреччини Ердогану. Аби викликати більше співчуття в політика, Марченко навіть обмотала голову хусткою. Про історію сімейного життя Медведчука та Марченко дивіться у відео.
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