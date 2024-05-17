Термінали Starlink ЗСУ вийшли з ладу в перший день наступу РФ на Харківщині — WP

У перший день наступу російських загарбників на Харківщину в українських військових вийшли з ладу всі термінали Starlink.

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Про це пише The Washington Post з посиланням на українські джерела.

Видання пише, що 40-кілометрову ділянку кордону між РФ і Харківщиною захищала 125-та бригада територіальної оборони. Для розвідки вона використовувала дрони, які відстежували нарощування російських сил на кордоні.

Але так сталося, що на ранок, коли загарбники почали наступ, бригада втратила всі свої відеоканали через російське електронне глушіння. Вийшли з ладу термінали Starlink, які забезпечують базовий зв'язок українських військових. Це уже вдруге сталася така ситуація — після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним "Артист" прокоментував ситуацію журналістам. Він заявив, що на цей період зв'язок з дронами "просто зник".

"У певний момент ми залишилися повністю сліпими… Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або телефонами, де вони ще працювали", — заявив військовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вже втратила більше територій, ніж повернула під час контрнаступу.

Крім того, ми раніше інформували, що наступ РФ на Харківщині створив для ЗСУ одну з найбільших проблем від початку війни.

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