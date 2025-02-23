Терміново: знайдено таємне місто мертвих, якому понад три тисячі років

Археологи припускають, що поховання в некрополі можуть розкрити нові факти про населення, яке жило тут до приходу римлян.

Неймовірна знахідка вчених! Археологи виявили в Італії стародавнє "місто мертвих". Його вік становить майже 3 тисячі років і це місце розташоване в стратегічно важливій локації.

Які таємниці воно приховує в ексклюзиві TSN.ua розповіла Людмила Труфин.

"Місто мертвих" в Італії

Оце так знахідка! В Італії археологи виявили стародавнє "місто мертвих", вік якого становить майже 3000 років. Цей некрополь було знайдено в провінції Трентіно, поблизу міста Тренто, розташованого на річці Адідже. Некрополь датується IX-VI століттями до н. е. і є "монументальним некрополем" залізного віку. Місце розташоване в стратегічно важливій локації, де колись перепліталися канали, а наводнення в цьому районі допомогли зберегти археологічний контекст, забезпечивши виняткову збереженість поховань. Про це пише видання FoxNews.

Некрополь складається з численних поховальних стел — кам’яних плит, які використовувалися в давнину як пам’ятники. Ці стели розташовані вертикально в рядах, орієнтованих за віссю північ-південь. Кожна стела позначала західний кордон головної гробниці, що являла собою кам’яний гроб, накритий курганом. З часом навколо основної гробниці виникла щільна концентрація інших могил.

Археологи також виявили металеві артефакти, такі як зброя і декоративні предмети з янтарними та й скляними вставками, що свідчить про культурні зв’язки з іншими регіонами Італії. Серед інших знахідок були кремаційні останки, що перебували в контейнерах, які могли бути дерев’яними трунами. Останки часто були загорнуті в тканину, а в деяких могилах було знайдено інформацію про наявність дерев’яних гробів. Це відкриття дозволить значно розширити знання про давню історію регіону та, можливо, змінити уявлення про ранній залізний вік в Італії. Археологи вже почали знаходити відповіді на запитання, які ставить ця унікальна знахідка, і припускають, що вона може розв'язати багато загадок, пов’язаних з доримським населенням Тренто.

Паралельний Всесвіт існує

А нещодавно вчені зробили ще одне шокувальне відкриття! Астрономи математично підтвердили існування паралельного Всесвіту! Завдяки новим дослідженням вони довели, що паралельний Всесвіт не є лише фантазією, а реальним існуючим феноменом. Про це пише видання Space. Науковці вважають, що існування паралельних всесвітів може бути пояснено двома основними способами: через космічну інфляцію на ранніх етапах розвитку Всесвіту та через квантові процеси, згідно з теорією багатьох світів.

Інша теорія, пов'язана з квантовою механікою, стверджує, що кожна випадкова квантова подія, яка має два або більше можливих результатів, призводить до утворення нової гілки Всесвіту. Це означає, що існують паралельні реальності, в яких можуть відбуватися різні варіанти розвитку подій, що виникають через різні рішення чи випадкові події на мікроскопічному рівні.

Одна з цікавих гіпотез передбачає, що подорож у минуле може не призвести до змін у нашій реальності, а створює нову гілку Всесвіту, де змінені події завжди були іншими, тим самим не порушуючи нашої історії. Всі ці теорії є лише гіпотезами, оскільки сучасні технології не дозволяють здійснювати подорожі в часі, а також існують фізичні обмеження, які перешкоджають детальному вивченню цих процесів. Загалом, хоча концепція паралельних всесвітів і подорожей між ними виглядає захопливою, наразі вона залишається в межах теоретичних припущень і не має практичного підтвердження. Однак, з розвитком науки та нових технологій, ці ідеї можуть стати більш реальними для вивчення в майбутньому.

Нове відкриття вчених

Нещодавно вчені шокували ще одним відкриттям. Вони виявили нову потенційно придатну для життя планету відносно неподалік.

Через 30 років після відкриття першої екзопланети (планети поза Сонячною системою) астрономи виявили понад 7 тисяч таких у нашій галактиці. Водночас екзопланетологи почали цікавитися їхніми характеристиками з метою пошуку життя в інших місцях Всесвіту. Про це йдеться у матеріалі phys.org з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics. Зараз астрономи шукають екзопланети, які легше описати або які мають цікаві особливості, щоб перевірити свої гіпотези та закріпити свої знання. Це стосується планети HD 20794 d, яку виявила команда, до складу якої входять співробітники відділу астрономії UNIGE.

Астрономи також виявили, що планета має не кругову, а еліптичну орбіту. Тому вона в найдальшій точці своєї орбіти перебуває на відстані двох астрономічних одиниць від зірки, а в найближчій точці — на відстані 0,75 астрономічної одиниці. Земля перебуває на відстані однієї астрономічної одиниці від Сонця. Астрономи вважають, що якщо на планеті є вода, то під час зближення зі своєю зіркою вона мала перейти із замороженого стану в рідкий, що потенційно могло б призвести до появи життя. З огляду на близькість цієї планети до нас, астрономи зможуть ретельно вивчити її атмосферу і хімічний склад, що дасть змогу зробити точніші висновки про потенційну населеність планети.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Знайдено таємне місто мертвих, якому понад три тисячі років!

Нагадаємо, в Хорватії знайшли останки "вампіра" XV століття. Вчені виявили рештки його обезголовленого тіла.