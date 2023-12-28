The New York Times звинуватила штучний інтелект у порушенні авторських прав та подала до суду

Видання оцінює свої збитки в один мільярд доларів, хоча й не вимагає конкретної суми.

Американське видання The New York Times заявило, що штучні інтелекти порушують його авторські права та подало до суду на розробників.

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Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що видання подало до суду на компанії OpenAI та Microsoft, звинувативши їх у порушенні авторських прав. Ці компанії використовували мільйони статей газети без дозволу для навчання своїх чат-ботів, які потім надавали інформацію клієнтам.

У позові газети вказується, що розробники спробували "безкоштовно скористатися величезними інвестиціями NYT у свою журналістику", щоб створювати альтернативні засоби доставки інформації читачам.

"Немає нічого "перетворюючого" у використанні контенту Times без оплати для створення продуктів, які замінюють Times та відволікають від неї аудиторію", - заявило видання.

Газета не вимагає конкретної суми за збитки, але оцінює їх в один мільярд доларів. Видання вимагає, щоб обидві компанії знищили навчальні набори, які містять матеріали газети.

Раніше газета намагалась вести переговори щодо цього питання напряму з компаніями, але вони не мали успіху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канадська розвідка попередила про небезпеку штучного інтелекту.

Крім того, ми раніше інформували, що США, Австралія і Британія виявлятимуть китайські субмарини за допомогою штучного інтелекту.

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