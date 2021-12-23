TikTok цьогоріч посів перше місце у світових рейтингах: обігнати вдалось навіть Google

TikTok цьогоріч посів перше місце у світових рейтингах: обігнати вдалось навіть Google

Повідомляється, що торік TikTok посів лише сьоме місце за відвідуваністю у світі.

TikTok став найбільш відвідуваним сайтом 2021 року й обігнав навіть пошуковик Google. За словами представників платформи, вони мають понад мільярд користувачів щомісяця.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані Cloudflare.

Цього року TikTok ще в лютому обігнав конкурентів і з серпня безперервно посідав першу позицію в рейтингах.

Як зазначається, такі показники є наслідком секретного алгоритму, який підбирає відео для користувачів, залежно від того, що їм подобається. При реєстрації юзери обирають категорії довподоби, а далі застосунок зчитує інформацію про "лайки".

2021 року TikTok, що належить китайській компанії ByteDance Ltd. заявив, що має понад мільярд користувачів щомісяця.

Повідомляється, що торік TikTok посів сьоме місце за відвідуваністю у світі. Проте, слід зазначити, що рейтинг 2020-го охоплював лише останні чотири місяці року – компанія Cloudflare почала відстежувати трафік у вересні 2020 року.

Google, до якого, крім пошуковика, входять мапи, перекладач та інші послуги, цьогоріч посів другу сходинку.

За ним розташовані Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter і WhatsApp.

Нагадаємо, TikTok вжив заходів для виявлення і боротьби з небезпечними для життя і здоров'я онлайн-челенджами і фейками. Тож тепер застосунок попереджатиме користувачів про небезпечні челенджі та фейки.

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