TikTok відтепер попереджатиме користувачів про небезпечні челенджі та фейки

Відповідне рішення в застосунку ухвалили через численні повідомлення про травми від небезпечних трендів.

TikTok відтепер вживатиме додаткових заходів для виявлення і боротьби з небезпечними для життя і здоров'я онлайн-челенджами і фейками.

Про це повідомляє ВВС.

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У TikTok повідомляють, що за підсумками опитувань, кожен п’ятий підліток брав участь в якомусь челенджі. О дин із 50 — у небезпечному на думку підлітків челенджі. І менше ніж один із 300 — у "справді небезпечному". У застосунку додають, що опитування було загальним, а не стосувалося конкретної платформи.

Внаслідок популярних онлайн-викликів чи фейків багато користувачів отримували травми різної тяжкості, зокрема й психологічні.

Це призвело до того, що TikTok вирішив підвищити заходи безпеки для своїх користувачів. Відтепер застосунок слідкуватиме за найпопулярнішими трендами через хештеги. Якщо буде зафіксовано сплеск активності конкретного хештегу, TikTok його перевірятиме і в разі виявлення небезпеки, попереджатиме користувачів про ризик.

Проте експерти зазначають, що не всі челенджі бувають небезпечними. Так, деякі з них можуть спонукати підлітків шукати корисну інформацію в Мережі й підвищувати обізнаність у конкретних темах.

Нагадаємо, нещодавно в роботі популярної соціальної мережі TikTok стався масштабний збій. Про проблеми 12 листопада повідомили понад 14 тисяч осіб.

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