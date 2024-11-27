TikTok впроваджує обмеження на "фільтри покращення зовнішності": хто з користувачів не зможе ними користуватися

TikTok планує посилити безпеку, заблокувавши реєстрацію для осіб до 13 років. Крім того, для підлітків вводяться обмеження на використання б'юті-фільтрів, які можуть викликати тривожність і знижувати самооцінку через штучні зміни зовнішності.

Про це представники TikTok оголосили про ці зміни на форумі з безпеки в Дубліні, повідомляє The Guardian.

Вже найближчими тижнями молодим людям до 18 років буде заборонено використовувати фільтри, що штучно збільшують очі, губи або змінюють колір шкіри та її текстуру. Однак фільтри, які додають комічні елементи, як-от вушка кролика або собачі носи, залишаться доступними.

Ефективність цих обмежень залежатиме від того, скільки користувачів насправді не досягли встановленого віку, оскільки не всі дотримуються вікових обмежень.

У TikTok стурбовані, що б'юті-фільтри, доступні як від платформи, так і створені користувачами, можуть підвищувати тиск на підлітків, особливо дівчат, змушуючи їх прагнути до надмірно відполірованого зовнішнього вигляду. Деякі молоді люди навіть заявляли, що після використання таких фільтрів вони почувалися непривабливими в реальному житті.

Крім того, TikTok оголосив, що посилить систему виявлення фальшивих вікових даних для того, щоб заблокувати доступ для осіб до 13 років, що може призвести до відсторонення тисяч дітей у Великій Британії. Платформа планує запустити нову автоматизовану систему, яка використовує машинне навчання для виявлення порушників вікових обмежень до кінця року.

Ці кроки стали частиною загальної стратегії, спрямованої на посилення контролю за використанням соціальних мереж неповнолітніми в Великій Британії відповідно до нового закону про безпеку в Інтернеті.

TikTok вже видаляє до 20 мільйонів акаунтів щокварталу за порушення вікових обмежень.

Робота з перевіркою віку та обмеження на використання б'юті-фільтрів стали частиною більш широкої зміни в правилах безпеки в Інтернеті, які платформам соцмереж доведеться дотримуватись у відповідь на посилене регулювання з можливими великими штрафами за порушення норм безпеки.

Недавно Roblox, онлайн-платформа для ігор з 90 мільйонами щоденних користувачів, оголосила про обмеження доступу до насильницького та шокуючого контенту для своїх наймолодших користувачів. Instagram, у свою чергу, запустив «підліткові акаунти», щоб дати батькам більше контролю над діяльністю дітей в додатку.

Директор фонду Molly Rose Foundation Енді Берроуз наголосив, що ці зміни в основному спрямовані на відповідність новим стандартам ЄС. Він також закликав TikTok бути прозорим щодо ефективності своїх заходів і швидко усувати недоліки, які дозволяють алгоритмам платформи рекомендувати шкідливий контент для підлітків.

Національне товариство по запобіганню жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC) заявило, що ці заходи є обнадійливими, але все ще «лише верхівкою айсберга».

Нагадаємо, у Мінʼюсті США заявляли, що TikTok несе серйозну загрозу нацбезпеці країни

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