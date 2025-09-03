Тільки на ювілей Telemart.ua - Як оновити комп'ютер дешевше, ніж будь-коли?

Реклама

Кінець хаосу та лагам: як зробити свій робочий простір комфортним та продуктивним

Сучасна робота та навчання відбуваються за комп'ютером, і від техніки залежить ваша продуктивність. Вибирайте пристрої, які допоможуть уникнути безладу та затримок.

ПК - основа продуктивності

Стаціонарні комп'ютери залишаються важливими для роботи, навчання та творчості. У Telemart.ua — широкий вибір готових збірок зі знижками:

Процесор: Intel Core i5/Ryzen 5 для повсякденних завдань, i7/Ryzen 7 - для професійних.

ОЗУ: 16-32 ГБ для багатозадачності.

Накопичувач: SSD від 512 ГБ + опція HDD для файлів.

Відеокарта: інтегрована – для базових завдань, дискретна (RTX 3050/3060, RX 6600/6600 XT) – для ігор, монтажу та 3D.

Ноутбуки - мобільність та потужність

Ідеальні для навчання та роботи поза домом. У Telemart ви знайдете моделі, що поєднують портативність та продуктивність:

Екран IPS Full HD – чітке зображення та комфорт для очей.

Процесор: Intel Core i5/i7 або Ryzen 5/7 для багатозадачності, ігор та монтажу.

ОЗП: від 16 ГБ для роботи з важкими файлами.

Накопичувач: SSD від 512 ГБ.

Відеокарта: інтегрована для базових завдань, дискретна (RTX 3050/3060, RX 6600M) для ігор та графіки.

Такі ноутбуки дають свободу працювати і навчатися будь-де.

"З Telemart легко підібрав техніку для навчання та стрімінгу - фільтри на сайті допомогли швидко знайти потрібне, а знижки виявилися реальними", - Артур, клієнт Telemart.ua

Монітори - якісна картинка з комфортом для очей

Якість зображення та захист очей безпосередньо впливають на ефективність роботи та комфорт. Тому при виборі монітора важливо враховувати:

Робота та навчання - IPS, Full HD, 60-75 Гц; регульована підставка та захист очей.

Дизайн та монтаж відео - IPS або VA, QHD або 4K, 75-120 Гц; зручно для корекції кольору та багатозадачності.

Ігри та кіберспорт - TN або VA, Full HD / QHD, 120-240 + Гц; швидкий відгук, можливість підключення кількох екранів.

Оновлення ПК або самостійне складання

Якщо ви любите самостійно підбирати комплектуючі та збирати ПК, важливо правильно вибрати сумісні ключові елементи для максимальної продуктивності. Зібрати оптимальну конфігурацію під ваші завдання та бюджет можна за допомогою онлайн-конфігуратора Telemart.ua.

“Правильно підібране складання забезпечує швидку роботу без лагів та залишає місце для апгрейдів”, - Максим, технічний експерт зі збирання ПК у Telemart.ua

Девайси для ваших завдань

Крім ПК важливі аксесуари, які роблять роботу, навчання та ігри зручнішими.

Навушники – чистий звук та зручність при тривалому використанні. Для ігор підійдуть моделі з об'ємним звучанням, для стрімінгу - легкі з мікрофоном, для роботи - з шумом придушення і довгою автономністю. Клавіатури - швидкість та контроль. Механічні з підсвічуванням забезпечать миттєвий відгук в іграх, тихі клавіші та макроси допоможуть стрімерам, а мембранні зручні для набору тексту. Миші – точність та комфорт для будь-якого завдання. Високе DPI та швидкий відгук потрібні геймерам, додаткові кнопки – для керування трансляціями, ергономічна форма – для довгої роботи.

Техніка, яка служить роками – вибір за вами!

Тепер ви знаєте, що потрібно для комфортного та продуктивного робочого місця: від ПК або ноутбука до монітора та периферії. Переходьте на сайт TELEMART.UA, щоб знайти готові рішення або зібрати конфігурацію під себе. Скористайтеся знижками та оновлюйте свій простір вже сьогодні.