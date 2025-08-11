Тіло зниклого дослідника знайшли в Антарктиді через 66 років: що з ним сталося

Антарктида / © Pixabay

Через 66 років після трагічної загибелі в Антарктиді знайдено останки британського дослідника Денніса «Тінка» Белла. У липні 1959 року 25-річний радист і метеоролог загинув, провалившись у тріщину на льодовику Екологія. Попри відчайдушні пошуки, його тіло тоді не знайшли.

Цього року вчені Британської антарктичної служби (BAS) зробили дивовижне відкриття. Через відступ льодовика, спричинений зміною клімату, серед звільнених від криги скель були виявлені людські останки. Їх відправили до Лондона, де аналіз ДНК підтвердив, що вони належать Деннісу Беллу. Зразки збіглися з ДНК його брата та сестри, Девіда Белла та Валері Келлі.

Денніс Белл (ліворуч) із собаками породи хаскі, які супроводжували дослідників в Антарктиці під час цих експедицій. / © dailymail.co.uk

Після того, як Денніс Белл провалився під лід, його колеги, зокрема Джефф Стокс, ризикували життям, намагаючись дістатись до нього в «жахливих умовах», але їхні спроби були марними. Останки дослідника вважалися втраченими на 66 років.

У січні 2025 року польська команда дослідників, яка працювала поблизу Антарктичної станції імені Генрика Арцтовського, випадково виявила кістки в льоду та камінні, звільнених від криги. Знахідку відправили до Лондона на кораблі BAS «Сер Девід Аттенборо» для подальшого вивчення.

Деніс та геодезист Джефф Стокс відтворюють рекламу 1950-х років «Go-Shell». / © dailymail.co.uk

Для аналізу ДНК останки передали професорці судової генетики Деніз Сіндеркомб Корт із Королівського коледжу Лондона, яка підтвердила їхню приналежність до Денніса Белла.

Денніс Белл (ліворуч) та Джефф Стокс (праворуч) сфотографовані перед аварією. На жаль, Джефф Стокс помер п’ять тижнів тому, не дізнавшись про знахідку останків Денніса. / © dailymail.co.uk

Ця історія є нагадуванням про ризики в освоєнні Антарктиди та про важливість внеску сміливих людей, як Денніс Белл, у наукові дослідження. Як підкреслила директорка BAS, ця знахідка розкрила таємницю, що тривала десятиліттями, і повернула ім’я дослідника в історію полярних експедицій.

