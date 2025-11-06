Зарядна станція / © Unsplash

Зовнішній акумулятор — справжній рятівник у подорожах і під час відключень світла. Проте експерти попереджають: не вся техніка безпечна для підключення до павербанка. Деякі пристрої можуть вивести його з ладу або навіть спричинити займання.

Про це пише Т4.

Побутова техніка: павербанк не замінить розетку

Більшість побутових приладів працюють від змінного струму, тоді як павербанки видають лише постійний. Навіть потужні моделі не здатні витримати навантаження тостера, кавоварки чи мікрохвильовки, які споживають понад 1000 Вт.

Такі спроби не лише марні, а й небезпечні: можливий перегрів, коротке замикання чи навіть вибух батареї.

Ноутбуки, приставки й монітори — надто енергоємні

Деякі сучасні павербанки можуть зарядити ультрабук, але звичайні моделі не розраховані на таке навантаження. Ноутбуки, ігрові приставки PlayStation або Xbox, а також монітори споживають надто багато енергії.

Результат — перегрів чи передчасне зношування зовнішнього акумулятора.

Електроінструменти: категорична заборона

Дрилі, шліфувальні машини, електровикрутки або циркулярки споживають сотні, а то й тисячі ват потужності. Павербанк просто не витримає такого струму.

Навіть коротке підключення може пошкодити як інструмент, так і сам акумулятор. Експерти радять заряджати такі пристрої лише від спеціальних блоків живлення.

Автомобільні пристрої на 12 В: нестабільна напруга — небезпека

Портативні компресори, пилососи, холодильники чи відеореєстратори розраховані на роботу від автомобільного порту на 12 В. Павербанк не забезпечує потрібної потужності, тому використання може призвести до перегріву або поломки гаджета.

Для таких випадків варто використовувати спеціальні зарядні станції з підтримкою 12-вольтових портів.

Інші павербанки та USB-хаби — небезпечна «ланцюгова» помилка

Заряджати один павербанк іншим — поширена, але шкідлива практика. Якщо моделі не підтримують одночасну передачу і прийом енергії, утворюється петля живлення, яка швидко зношує батареї.

Така ж небезпека виникає при підключенні кількох пристроїв через USB-хаб — перевантаження може пошкодити як гаджети, так і джерело енергії.

Експерти нагадують: павербанк створений для заряджання смартфонів, навушників, планшетів і незначних електронних аксесуарів. Використання його не за призначенням — це прямий шлях до поломки або пожежі.

Якщо не впевнені, чи можна підключати певний пристрій — краще не ризикуйте.

