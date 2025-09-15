Топові моделі смартфонів: що купували найбільше у світі

Смартфони / © Pixabay

Реклама

Світовий ринок смартфонів продовжує демонструвати стабільність, однак новий рейтинг продажів за другий квартал 2025 року показав цікаві зміни. Лідерами залишаються моделі Apple і Samsung, а бюджетний пристрій Xiaomi несподівано потрапив до десятки найпопулярніших.

Про це пише Counterpoint Research.

За даними аналітичної компанії Counterpoint Research, перші три позиції займають гаджети Apple. Другий квартал поспіль очолює базовий iPhone 16, який нарощує відрив від дорожчих моделей iPhone 16 Pro Max та iPhone 16 Pro, що посіли друге і третє місця відповідно. Новий iPhone 16e вперше увійшов до рейтингу, зайнявши шосту сходинку завдяки високим продажам у США та Японії.

Реклама

Samsung займає чотири позиції в десятці найпопулярніших смартфонів. Компанія робить ставку на пристрої середнього цінового сегмента, які користуються стабільним попитом. Найпопулярнішим гаджетом бренду виявився доступний Galaxy A16 5G, що зайняв четверте місце. Топова модель Galaxy S25 Ultra, попри активну рекламу з використанням генеративного ШІ, опинилася лише на восьмому рядку. Інші місця в десятці зайняли інші смартфони серії Galaxy A.

Єдиним смартфоном, який не належить Apple чи Samsung, став ультрабюджетний Redmi 14C 4G від Xiaomi. Модель посіла дев’яте місце завдяки високому попиту в регіонах із розвиваючимися ринками, таких як Латинська Америка, Близький Схід та Африка. Місцеві покупці цінують апарат за оптимальне співвідношення ціни та функціональності.

Новий рейтинг свідчить про те, що світовий ринок смартфонів зберігає традиційні лідерські позиції Apple і Samsung, але при цьому показує зростання популярності доступних моделей у регіонах із високим попитом на бюджетні пристрої.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Apple офіційно зупинила виробництво чотирьох моделей iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max.