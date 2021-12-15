Торкнуться Сонця: зонд Parker першим в історії побував у верхніх шарах атмосфери світила

Торкнуться Сонця: зонд Parker першим в історії побував у верхніх шарах атмосфери світила

У майбутньому зонд продовжить здійснювати прольоти через корону Сонця для збирання більшої кількості даних.

Автоматична міжпланетна станція для дослідження Сонця Parker стала першим космічним апаратом, який побував у верхніх шарах сонячної атмосфери.

Про це повідомляє NASA.

Зонд зібрав дані про частинки сонячної енергії та його магнітні поля. У майбутньому зонд продовжить здійснювати прольоти через корону Сонця для збирання більшої кількості даних.

Parker продовжить обертатися навколо Сонця, досягаючи максимального наближення близько 3,83 млн миль над його поверхнею.

Наступний проліт очікується у січні 2022 року. Зонд було запущено у серпні 2018 року.

Серед головних завдань зонда: дослідження причин нагрівання сонячної корони та прискорення сонячних вітрів. Дані, отримані під час місії, на думку NASA, допоможуть метеорологам більш точно прогнозувати важливі зміни у космічній погоді, які можуть вплинути на життя на Землі. Зібрані зразки дадуть вченим можливість вивчити, як Сонце впливає об'єкти всієї Сонячної системи.

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Космічний апарат вагою 635 кілограмів при розмірах 3x1 метри оснащений різним обладнанням для вивчення магнітних полів, плазми та частинок сонячної енергії, а також камерами для знімання корони та сонячних вітрів. Щоб не згоріти при наближенні до Сонця, Parker захищений тепловим щитом завтовшки 11 см із вуглепластику, здатного витримувати температури близько 1370 градусів Цельсія.

Загалом у ході місії, чия тривалість становить близько 7 років, апарат пролетить поряд із Сонцем 24 рази.

Нагадаємо:

За даними NASA, на початку грудня до Землі наблизиться великий астероїд завдовжки близько 330 метрів, а це більше за висоту Ейфелевої вежі в Парижі – 300 метрів.

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