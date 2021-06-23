Toyota створила людиноподібного робота для вирішення побутових завдань

Новий метод навчання дозволяє роботам сприймати тривимірний простір максимально реалістично.

Науковий інститут Toyota (TRI) представив людиноподібного робота, здатного вирішувати складні завдання в домашніх умовах, в тому числі розпізнавати прозорі і відображаючі поверхні.

Як йдеться на сайті компанії, механізм на основі штучного інтелекту може виконувати побутові доручення в будинках.

"Наша мета - створити технології, які збільшують здібності людини, а не замінюють. Навчання роботів того, як працювати в домашніх умовах, - нелегкий процес через різноманітність і складність наших осель, де невеликі завдання можуть стати серйозним випробуванням", - розказав віце-президент з робототехніки в TRI Макс Баджрачарія.

У той час як людина може з легкістю відрізнити об'єкт від його відображення і розпізнати прозорі предмети, більшість роботів це дезорієнтує - їх здатний збити з пантелику скляний стіл або блискучий тостер. Щоб впоратися з подібною проблемою, співробітники TRI розробили новий метод навчання, що дозволяє роботам сприймати тривимірний простір максимально реалістично. Технологія допомагає роботам швидко адаптуватися в просторі, збирати інформацію і ефективно виконувати домашні справи, навчаючись на власних помилках.

Нагадаємо, вчені створили "миттєві ліки" від гикавки. Нейробіологи з Техаського університету розробили і успішно випробували спеціальну питну соломинку для зупинки нападів гикавки.

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