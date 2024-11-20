SpaceX випробувала ракету Starship: за польотом спостерігали Маск і Трамп

Компанія SpaceX, заснована американським мільярдером Ілоном Маском, успішно провела чергове випробування ракети-носія Starship у Техасі, США.

Про це повідомила компанія SpaceX в пресрелізі.

Підйом ракети відбувся з майданчика Starbase за допомогою всіх 33 двигунів Raptor.

Під час випробування SpaceX сподівалася повторити успіх попереднього запуску, коли перший ступінь ракети вдалося зловити за допомогою спеціальних конструкцій на башті. Однак, після відокремлення першого ступеня ракета перейшла до зворотного розгону для повернення на місце запуску, проте автоматична система виявила, що стартова башта не здатна зловити ракету. Як результат, перший ступінь було спрямовано на м’яке приземлення в Мексиканській затоці.

Watch Starship's sixth flight test https://t.co/acpdO2brbP — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2024

Starship успішно виконав черговий підйом, вийшовши на заплановану траєкторію. У космосі корабель активував один із двигунів Raptor, підтвердивши готовність до проведення деорбітального маневру, необхідного для майбутньої повноцінної орбітальної місії. Апарат безпечно увійшов в атмосферу, виконав маневр перекидання, приземлення і м'яке приводнення в Індійському океані.

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Обраний президент США Дональд Трамп особисто відвідав запуск.

"Я вирушаю до великого штату Техас, щоб спостерігати за запуском найбільшого об'єкта, який коли-небудь піднімався не тільки в космос, а й просто відривався від землі", - написав Трамп в соцмережі X.

Нагадаємо, цивільний літак подолав звуковий бар'єр і побив декілька рекордів.

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