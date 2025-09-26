- Дата публікації
Трамп запустив процес відчуження TikTok для американських інвесторів
Дональд Трамп підписав ключовий указ щодо майбутнього TikTok у США, що започатковує процес передачі активів китайської компанії ByteDance американським інвесторам із гарантіями захисту даних користувачів.
Президент США Дональд Трамп у четвер, 25 вересня 2025 року, підписав указ, який запускає процес відчуження активів TikTok на користь консорціуму американських інвесторів.
Відповідне відео поширив Білий дім.
Ця подія стала ключовим етапом у тривалих переговорах щодо майбутнього платформи в Сполучених Штатах. Хоча американські та китайські офіційні особи вже заявили про досягнення домовленості щодо основних умов угоди, остаточне схвалення ще має надати регулятор від обох країн.
Трамп висловив упевненість у завершенні угоди, зазначивши, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном отримав «зелене світло».
«Ми мали хорошу розмову. Я розповів йому, що ми робимо, і він сказав, щоб ми продовжували», — заявив президент США.
Віцепрезидент Джей Ді Венс, який відповідав за переговори щодо угоди, на брифінгу в Овальному кабінеті зазначив, що, попри певний опір з китайського боку, головною метою було зберегти роботу TikTok і забезпечити захист конфіденційності даних американців, як того вимагає закон.
Він додав, що угода оцінюється у 14 мільярдів доларів, і американські інвестори «фактично контролюватимуть алгоритм» додатка.
За планом, ByteDance збереже не більше 20% частки у компанії, а управління перейде до американського правління.
Серед потенційних інвесторів називають Oracle, приватну інвестиційну компанію Silver Lake, генерального директора Dell Майкла Делла та Лаклана Мердока з Fox Corp.
Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп підписав указ про продовження терміну для китайської материнської компанії TikTok, ByteDance Ltd., щодо позбавлення від операцій платформи в США до 16 грудня.
Ми раніше інформували, що Китай на переговорах з США може використати «українське питання».