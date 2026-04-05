Трансляція пішла не за планом: NASA випадково показало астронавта під час «космічного душу»

Віктор Гловер приймає душ в космосі / © NASA

Астронавт місії Artemis II привернув увагу користувачів після того, як фрагмент прямої трансляції з борту корабля «Оріон», де він приймав «космічний душ», швидко поширився в Мережі.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Під час ефіру NASA показало, як 49-річний астронавт після фізичних вправ обтирається «гігієнічним рушником» — вологою серветкою, яку використовують у космосі замість душу. У цей момент Гловер був одягнений лише в шорти. Коли в центрі управління польотами в Х’юстоні зрозуміли, що кадри демонструють більше, ніж передбачалося, трансляцію оперативно перервали.

Втім, відео вже встигло поширитися в Мережі та зібрало понад пів мільйона переглядів, а користувачі соцмереж почали активно коментувати побачене. У жартівливому тоні астронавта прозвали «Баффом Лайтером».

Операторка центру управління польотами Крістіна Берч повідомила екіпаж, що відео більше не транслюватимуть. У відповідь командир місії Рід Вайзман зазначив: «Ми цінуємо це. Ми точно не проти, щоб це вийшло, але ми також розуміємо, якщо ви хочете обмежити це. У будь-якому разі, проблем немає».

Віктор Гловер — капітан ВМС США та астронавт NASA з 2013 року — бере участь у місії Artemis II, яка передбачає обліт Місяця. Він також увійде в історію як перший темношкірий астронавт, який здійснить таку подорож. Разом із дружиною Діонною він виховує чотирьох доньок.

Місія проходить на значній відстані від Землі — екіпаж має здійснити проліт поблизу Місяця на висоті тисяч миль, зробити фото і відео його зворотного боку та тимчасово втратити зв’язок із Землею під час цього етапу.

За польотом уважно стежить і ветеран космічних програм Базз Олдрін — друга людина, яка ступила на Місяць у складі місії «Аполлон-11».

Місія Artemis II — останні новини

У ніч проти 2 квітня NASA розпочало місію Artemis II — перший за понад 50 років пілотований політ у напрямку Місяця. Ракета стартувала з території Флорида, вивівши в космос корабель Orion spacecraft з чотирма астронавтами на борту. Вони мають здійснити восьмиденну подорож — облетіти Місяць і повернутися назад на Землю.

На борту не обійшлося без технічних нюансів. Під час польоту система космічного санвузла — Universal Waste Management System — дала збій. Екіпаж зафіксував миготіння індикатора помилки, що сигналізувало про проблему з контролером. Частину несправності вдалося усунути протягом кількох годин.

Згодом астронавти місії Artemis II знову залишилися без туалету. Причиною несправності туалету могла стати замерзла сеча у вентиляційній системі.

Окремо увагу привернули кадри з орбіти. NASA опублікувало нове фото Землі — вперше за 54 роки під час польоту до Місяця. Знімок зробив командир місії Рід Вайзман через ілюмінатор корабля Orion spacecraft. На ньому одночасно видно два полярні сяйва, зодіакальне світло, затемнене Сонце за планетою та тонку лінію земної атмосфери.