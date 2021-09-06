Третя доза китайської вакцини Sinovac у 2,5 раза ефективніше протидіє "Дельті" - дослідження

Після третьої дози ефективність антитіл у протидії штаму зростає у понад 2,5 раза.

Повторна доза для посилення імунітету проти коронавірусу (бустерна доза) Sinovac Biotech (SVA.O) проти COVID-19 підвищує активність антитіл проти небезпечного індійського штаму "Дельта".

Про це свідчать результати дослідження Академії наук Китаю, компанії Sinovac Biotech та університету Фурана, опублікованого 5 вересня, передає Reuters.

Згідно з дослідженням, особи, які отримали бустерну дозу китайської вакцини мали більш ніж у 2,5 раза вищий захист від "Дельта"-штаму. Це зафіксували через чотири тижні після третьої дози і порівняли з рівнем, який спостерігався через аналогічний проміжок часу після отримання другої дози.

Лабораторне дослідження включає зразки 66 учасників, зокрема 38 добровольців, які отримали дві або три дози вакцини. Щоправда, науковці не зазначили, як конкретно зміни активності антитіл зможуть запобігти зараженню штамом.

Раніше деякі країни відмовилися від вакцини Sinovac через недостатню кількість доказів її ефективності проти штаму "Дельта".

Нагадаємо, станом на 10 серпня, Україна отримала понад 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. Близько 1,18 млн українців уже щепилися препаратом.

Агентство Європейського Союзу з інфекційних захворювань випустило заяву, в якій наголосило, що наразі немає гострої необхідності в щепленні третьою дозою від коронавірусу. Водночас винятками можуть бути люди з сильно ослабленою імунною системою.

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