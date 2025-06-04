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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Третина всіх дерев світу на межі зникнення: катастрофа для природи вже почалася

Від секвой до сосен — 17 500 видів дерев можуть зникнути. Як це вплине на клімат і економіку?

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Дерева

Дерева / © Associated Press

Нове дослідження застерігає: найвеличніші дерева планети — від тисячолітніх секвой до сосен епохи динозаврів — можуть зникнути назавжди. Ця втрата стане нищівним ударом не лише для лісів, а й для цілих екосистем.

Про це повідомило видання Science Alert.

Ще у 2021 році фахівці зафіксували тривожну тенденцію — приблизно третина всіх видів дерев перебуває під загрозою зникнення. Це близько 17 500 видів — удвічі більше, ніж усіх ссавців, птахів, амфібій та рептилій, що також опинилися в небезпеці.

Окремі види настільки рідкісні, що у світі збереглася лише одна жива особина — наприклад, пальма Hyophorbe amaricaulis на Маврикії.

У 2022 році вчені оприлюднили «попередження людству», в якому підкреслили, що зникнення дерев матиме негативний вплив на економіку, продовольчу безпеку й доступ до лікарських рослин. Щороку дерева приносять світовій економіці понад 1,3 трильйона доларів, однак їх масово вирубують заради сільського господарства.

Кожне дерево — це мікросвіт, де живуть гриби, комахи, птахи та навіть інші рослини. Зникнення одного виду може запустити ефект доміно. Наприклад, драконові дерева (Dracaena cinnabari) підтримують цілі види геконів і рослин, які без них вимруть.

На думку науковців, зникнення одного виду — навіть рідкісного — може спричинити серйозні порушення в усіх пов’язаних із ним формах життя.

Дерева — найпотужніші природні «консерванти» вуглецю та джерела прісної води. Їхня втрата порушить кругообіг води, поживних речовин і прискорить зміну клімату.

Нагадаємо, вчені створили експериментальний білок на основі вірусу герпесу мавп, який посилює дію Т-клітин у боротьбі з раком.

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