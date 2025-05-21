Тропічні ліси зникають із рекордною швидкістю — чому це може змінити все

Тропічний ліс. / © rg.ru

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Тропічні ліси, які вважаються природними щитами від глобального потепління, 2024 року зникали найшвидше за всю історію спостережень. За новим супутниковим аналізом, тільки за один рік людство втратило понад 67 тисяч квадратних кілометрів незайманих лісів — площу, порівняну з територією Ірландії або 18 футбольних полів щохвилини.

Про це розповідає ВВС.

Цього разу ключовою причиною масштабних втрат стали не вирубки для сільського господарства, як зазвичай, а пожежі, які в умовах екстремальної посухи вийшли з-під контролю. Амазонський регіон, зокрема Бразилія та Болівія, постраждав найбільше — дослідники пов’язують це з посиленням Ель-Ніньйо та кліматичними змінами.

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Натомість у Південно-Східній Азії завдяки політичним зусиллям спостерігається позитивна динаміка — рівень втрат лісів зменшився.

Науковці б’ють на сполох: понад 3,1 мільярда тонн парникових газів викинуто в атмосферу через спалення старовікових тропічних лісів — це еквівалент усіх річних викидів Євросоюзу.

Кліматолог професор Метью Гансен з Університету Меріленду попереджає: тропіки можуть досягти переламного моменту, коли ліси більше не зможуть самовідновлюватись, а натомість поступово перетворяться на савану. Цей процес вже починається в деяких частинах Амазонії.

За його словами, раніше такі зміни вважалися суто гіпотетичними, однак тепер дані підтверджують реальність кліматичного зворотного зв’язку: пожежі стають дедалі лютішими, а клімат – усе менш передбачуваним.

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Род Тейлор з Інституту світових ресурсів (WRI) додає:

“Ми ввійшли в нову фазу, де глобальне потепління саме по собі розганяє знищення лісів. Пожежі — це вже не просто наслідок, це частина циклу”.

Амазонія, яка раніше поглинала вуглець, тепер може стати джерелом викидів, що лише прискорює кліматичну кризу. І хоч події 2024 року — це лише фрагмент ширшої картини, вони ідеально вписуються в песимістичні сценарії потепління, передбачені вченими.

Ознаки прогресу: Південно-Східна Азія подає надію в глобальній кризі вирубки лісів

Попри рекордні темпи знищення тропічних лісів 2024 року, деякі регіони демонструють позитивні зрушення. Зокрема, в Індонезії обсяги втрат первинних лісів скоротилися на 11% порівняно з попереднім роком — навіть попри складні кліматичні умови.

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Як пояснила Елізабет Голдман, співдиректорка Global Forest Watch у WRI, успіх Індонезії став результатом ефективної взаємодії уряду та місцевих громад, які змогли забезпечити дотримання заборони на спалювання лісу.

“Індонезія — це світла пляма в даних за 2024 рік”, — зазначила вона.

Габріель Лаббате, керівник кліматичного напрямку у лісовій програмі ООН UNREDD, додав:

“Політична воля — ключ до успіху. Без неї жодна модель не працює”.

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Схожі досягнення в минулому демонструвала й Бразилія, однак 2014 року зміна політичного курсу призвела до стрімкого зростання втрат. За словами професора Метью Гансена, це свідчить про те, що успіх має бути не разовим, а довгостроковим:

“Ви маєте перемагати завжди — інакше програєте назавжди”.

Науковці та аналітики вважають, що майбутній кліматичний саміт ООН COP30, який відбудеться в Амазонії, може стати переломним моментом. Очікується, що однією з головних тем стане розробка глобальної фінансової моделі, яка винагороджуватиме країни за збереження тропічних лісів.

“Це потенційно революційна ідея, — вважає Род Тейлор із WRI. — Зараз вигідніше вирубати ліс, ніж його захищати. І поки це так, ситуація не зміниться”.

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Очікується, що механізми стимулювання через міжнародні виплати зможуть зробити збереження лісів економічно привабливішим, ніж їхнє знищення.

Раніше ми писали, що світ стрімко наближається до точки неповернення — зміни клімату можуть зробити окремі регіони Землі фізіологічно непридатними для життя вже до 2070 року.