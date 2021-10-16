Троянські астероїди: до Юпітера полетить космічний апарат вартістю майже $ 1 млрд

Астероїди перебувають в первозданному стані з початку формування Сонячної системи 4,5 млрд років тому.

Американський космічний апарат під назвою Lucy, який може допомогти розкрити таємниці походження Сонячної системи, 16 жовтня 2021 року стартує з місією по вивченню Троянських астероїдів біля планети Юпітер.

Про це інформує NASA.

Троянці — це невеликі небесні тіла, що рухаються навколо Сонця по тій же орбіті, що і планета, є скам'янілостями первозданного протопланетного матеріалу, з якого формувалася Сонячна система.

Запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія Atlas V компанії United Launch Alliance.

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Космічний апарат вагою 1,5 тонни буде вивчати дві великі групи Троянських астероїдів для того, щоб отримати дані про початковий період формування і еволюції планет Сонячної системи.

Зауважимо, що астероїди перебувають в первозданному стані з початку формування Сонячної системи 4,5 млрд років тому. Зонд здійснить серію прольотів на максимально близькій відстані до астероїдів з метою вивчення геології, хімії та фізики цих тіл Сонячної системи.

Місія апарату триватиме 12 років. Lucy проводитиме дослідження лише під час зближень з астероїдами. Ніяких модулів, що спускають, і зборів ґрунту, не передбачається. Апарат планує отримати детальні знімки поверхні астероїдів, визначити їх масу, властивості і склад поверхневого шару, включаючи наявність водяного льоду і органічних речовин.

Перший проліт апарату повз Троянського астероїда поблизу Юпітера очікується 20 квітня 2025 року, а в 2033 році останній. Всього зонд вивчить вісім астероїдів.

Вартість місії оцінюється в $ 981 млн.

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