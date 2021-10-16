Троянські астероїди: до Юпітера полетить космічний апарат вартістю майже $ 1 млрд

Астероїди перебувають в первозданному стані з початку формування Сонячної системи 4,5 млрд років тому.
Американський космічний апарат під назвою Lucy, який може допомогти розкрити таємниці походження Сонячної системи, 16 жовтня 2021 року стартує з місією по вивченню Троянських астероїдів біля планети Юпітер.
Про це інформує NASA.
Троянці — це невеликі небесні тіла, що рухаються навколо Сонця по тій же орбіті, що і планета, є скам'янілостями первозданного протопланетного матеріалу, з якого формувалася Сонячна система.
Запуск буде здійснено за допомогою ракети-носія Atlas V компанії United Launch Alliance.
Космічний апарат вагою 1,5 тонни буде вивчати дві великі групи Троянських астероїдів для того, щоб отримати дані про початковий період формування і еволюції планет Сонячної системи.
Зауважимо, що астероїди перебувають в первозданному стані з початку формування Сонячної системи 4,5 млрд років тому. Зонд здійснить серію прольотів на максимально близькій відстані до астероїдів з метою вивчення геології, хімії та фізики цих тіл Сонячної системи.
Місія апарату триватиме 12 років. Lucy проводитиме дослідження лише під час зближень з астероїдами. Ніяких модулів, що спускають, і зборів ґрунту, не передбачається. Апарат планує отримати детальні знімки поверхні астероїдів, визначити їх масу, властивості і склад поверхневого шару, включаючи наявність водяного льоду і органічних речовин.
Перший проліт апарату повз Троянського астероїда поблизу Юпітера очікується 20 квітня 2025 року, а в 2033 році останній. Всього зонд вивчить вісім астероїдів.
Вартість місії оцінюється в $ 981 млн.
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