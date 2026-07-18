Троє мерців охороняли дивовижний меч 3000 років: він зберігся як новий

Меч пролежав в землі 3000 років / Фото: Баварське державне управління з охорони пам’яток

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Група німецьких археологів під час проведення земляних робіт у місті Ньордлінген в Баварії розкопала неймовірне загадкове поховання кінця 14 століття до нашої ери. На дні стародавньої могили дослідники знайшли приголомшливо добре збережений бронзовий меч, який пролежав у землі тисячоліття, але майже не втратив свого первісного вигляду.

Про цю безпрецедентну знахідку, яка змусила експертів затамувати подих, пише Daily Galaxy.

Шедевр древніх ковалів, що пережив тисячоліття

Цей неймовірний артефакт вирізняється складним восьмигранним руків’ям, яке древні майстри відливали з бронзи безпосередньо на саме лезо. Фахівці в один голос заявляють, що така ювелірна технологія вимагала фантастичної майстерності, доступної лише елітним ковалям того часу.

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Експерти Баварського державного управління з охорони пам’яток переконані, що подібну смертоносну розкіш виготовляли лише в кількох місцях. Сліди ведуть або до місцевих баварських майстрів, або до зброярів із територій північної Німеччини та Данії.

Голова управління Матіас Пфайль не приховує свого захвату та називає стан зброї винятковим та безпрецедентним. Більшість подібних могил середньої бронзової доби були безжально розграбовані мародерами ще тисячі років тому, тому знайти незайманий меч — це справжнє диво.

Смертоносна зброя чи статусна іграшка

Історики роками сперечалися, чи могли воїни бронзової доби реально битися такими мечами, адже м’яка бронза швидко гнулася від ударів об чужі щити та обладунки. Багато науковців схилялися до думки, що це були лише красиві статусні символи для багатіїв.

Фото: Баварське державне управління з охорони пам’яток

Проте баварська знахідка ламає ці стереотипи, адже меч має ідеально збалансований центр ваги. Незважаючи на відсутність глибоких зарубок, його форма була стовідсотково розрахована на потужні рубальні удари, що перетворювало його на смертоносне знаряддя в руках досвідченого воїна.

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Моторошна таємниця трьох мерців

Найбільшу інтригу викликає не сама зброя, а компанія, в якій її знайшли. Разом із розкішним мечем у могилі покоїлися останки одразу трьох людей: дорослого чоловіка, жінки та дитини.

Зараз дослідники проводять ретельні експертизи, щоб розплутати цю кримінально-історичну драму. Вченим ще належить з’ясувати, чи були ці троє родичами, що саме спричинило їхню смерть, і кому з них насправді належав цей блискучий клинок.

Нагадаємо, на Кіпрі у гробницях бронзового віку виявили золоті діадеми віком 3,4 тисяч років. Прикраси поєднують художні традиції Єгипту, Греції та Близького Сходу.

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