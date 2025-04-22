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В Індії троє підлітків створили холодильник, що працює на солі, щоб допомогти доправити вакцини та медикаменти до сільської місцевості. Дхрув Чаудхарі, Мітран Ладханія та Мрідул Джайн з Індору виграли цьогорічну Earth Prize у розмірі 12 500 доларів США.

Як пише Business Insider, холодильник не потребує електроенергії. Замість цього він використовує солі, які витягують тепло з навколишнього середовища, коли розчиняються у воді.

Почувши, наскільки складно доправити вакцину від COVID-19 до сільської місцевості без електрики, ці хлопці вирішили знайти метод солоного охолодження.

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Їхній винахід називається Thermavault. Вони планують побудувати 200 таких холодильників і відправити їх до 120 лікарень для тестування на зароблені 12 500 доларів.

Thermavault призначений для транспортування вакцин, інших ліків та матеріалів, і навіть для органів для пересадження.

«Ми змогли зберігати вакцини всередині Thermavault протягом майже 10-12 годин», — розповів доктор Прітеш В’яс, хірург-ортопед, який випробовував пристрій у лікарні V One в Індоре. «Це буде безумовно корисно у віддалених місцях, селах».

Дхрув Чаудхарі, Мітран Ладханія та Мрідул Джайн

Деякі солі мають охолоджувальний ефект під час розчинення у воді, тому що розпадаються заряджені атоми, або іони, з яких вони складаються. Це розділення вимагає енергії, яку іони витягують з навколишнього середовища, охолоджуючи воду навколо себе.

Чаудхарі, Ладханія та Джайн знайшли в Інтернеті список зі 150 солей, які могли б спрацювати, а потім звузили його до 20, які здалися їм найефективнішими.

Потім вони позичили лабораторію в Індійському технологічному інституті, щоб протестувати ці 20 солей. На їхнє розчарування, жодна з цих солей не охолоджувала воду достатньо.

«Хоча ми перерили весь Інтернет, щоб знайти найкращу сіль, ми повернулися до підручника з природознавства за дев’ятий клас», — розповідає Чаудхарі.

Холодильник Thermavault

Зрештою, трійця з’ясувала, що хлорид амонію підтримує температуру від 2 до 6 градусів за Цельсієм, що ідеально підходить для багатьох вакцин.

Додавання до суміші октагідрату гідроксиду барію дозволило досягти температури нижче нуля за Цельсієм. Це ідеально підходить для деяких вакцин і трансплантаційних органів.

Приблизно через три місяці хлопці створили прототип і почали тестувати його в місцевих лікарнях.

Thermavault — це ізольований пластиковий контейнер з мідною внутрішньою стінкою, в який поміщаються вакцини або органи. Охолоджувальний розчин, виготовлений шляхом розчинення солей у воді, заливається в простір між пластиковою зовнішньою стінкою і мідною внутрішньою стінкою.

Зазвичай для доставки вакцин у сільську місцевість використовують холодні контейнери, в яких застосовують звичайні пакети з льодом.

Розчин хлориду амонію, який використовується в Thermavault, можна використовувати багаторазово в польових умовах без електрики. Трійця заявила, що їм не знадобиться морозильна камера, щоб діставати лід.

Нагадаємо, у Китаї створили новий тип вибухівки на основі водню. Випробування показало, що нова вибухівка ефективніша за тротил у плані тривалості дії.