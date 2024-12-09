Труну Святого Миколая знайшли через 1600 років – фото

У Туреччині археологи виявили труну, яка, як вважають, належить ранньохристиянському єпископу грецького походження Святому Миколаю.

Про це повідомляє Heritage Daily.

Розташована в Демре, Анталія, Туреччина, церква Святого Миколая від 1989 року є місцем розкопок для дослідників, оскільки вважається, що це місце останнього спочинку Святого Миколая з Мир Лікійських (нині Демре), який помер 343 року нашої ери.

Історія свідчить, що єпископ допомагав тим, кому не пощастило, і навіть витратив свій спадок на допомогу нужденним. Святий Миколай також дарував таємні подарунки, залишаючи монети у взутті людей.

Але, схоже, археологи натрапили на щось, пов'язане з популярним релігійним діячем.

Він помер і був похований на місці своєї церкви, хоча візантійський імператор Феодосій II наказав побудувати на тому ж місці ще більшу церкву на його честь.

У Туреччині знайшли труну Святого Миколая / Фото: Getty Images

Щоб зберегти його рештки, їх переклали до саркофагу, який потім помістили в новій церкві.

Рештки Святого Миколая вже мають багато історії, після того, як його кістки були витягнуті з саркофага італійськими злодіями 1087 року, а решту кісток забрали моряки під час першого Хрестового походу.

Хоча в Барі та Венеції було знайдено декілька кісток, які належать одній людині, невідомо, чи вони належать святителю.

Але тепер, 2024 року, археологи виявили дещо у двоповерховій прибудові церкви – вапняковий саркофаг, і вони вважають, що він може належати Святому Миколаю.

У Туреччині знайшли труну Святого Миколая / Фото: Getty Images

Розкопками керувала Ебру Фатма Фіндік, доцентка Університету Хатай Мустафи Кемаля.

Дослідники, які працювали в рамках проєкту Legacy for the Future, сказали, що глибина кам'яної труни була 1,8 м, і зрозуміли, що вони перебувають на місці поховання, лише коли виявили кістки тварин і частини глиняних ламп.

Поки що не підтверджено, чи належить труна самому Святому Миколаю, оскільки місце його справжньої могили вже давно є предметом теоретичних здогадок.

Фіндік пояснила: "Деякі джерела припускають, що Святий Миколай був похований поблизу священної зони міста Мири. Той факт, що ми знайшли саркофаг біля церкви, в якій, як вважається, розташована його могила, може вказувати на те, що це дійсно та священна місцевість, яку ми шукали. Це важливе археологічне підтвердження історичних джерел щодо місця поховання святого Миколая".

Поки що розкопано лише кришку, а невелику частину поховальної камери видно, оскільки дослідники продовжують шукати підказки.

"Наша найбільша надія – знайти напис на саркофазі. Це допомогло б прояснити зміст поховання і дозволило б нам визначити точний період, яким воно датується", - сказала вона, додавши, що більше подробиць про їхні знахідки очікується наступного року.

Нагадаємо, нещодавно археологи виявили могилу римського воїна. Унікальне поховання виявили в нідерландському місті Герлен.

Читайте також: