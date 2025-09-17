Три нові галактики з полярними кільцями відкрили українські астрономи: що відомо

Галактика з полярними кільцями / © Суспільне надбання

Астрономи з України у співпраці зі студентом Північно-Західного університету США відкрили три нові галактики з полярними кільцями. Для цього вони застосували методи машинного навчання з надзвичайно малою тренувальною вибіркою.

Відповідне дослідження було опубліковане на сайті ui.adsabs.harvard.edu.

У дослідженні брали участь науковці Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та український студент, який нині навчається у США.

Одним із відкритих об’єктів стала галактика SDSS J140644.42+471602.0. Її детально вивчили на основі даних Слоанівського цифрового огляду неба (SDSS), а також спостережень із супутників WISE та GALEX. Для аналізу застосували програмний комплекс CIGALE, який моделює спектральний розподіл випромінювання. Вчені встановили, що близько 500 мільйонів років тому ця система пережила інтенсивний сплеск зореутворення. Найімовірніше, її полярне кільце сформувалося внаслідок акреції речовини від галактики-супутника, яка згодом була зруйнована.

Крім цієї системи, науковці ідентифікували ще дві галактики з полярними кільцями. Одна з них — SDSS J095717.30+364953.5 — має ознаки злиття, що робить її важливою для перевірки сучасних астрономічних моделей.

У рамках дослідження українські науковці здійснили повну ревізію наявних каталогів галактик з полярними кільцями, які були укладені у 1990, 2011 та 2019 роках. У цих списках загалом налічувалося 463 об’єкти.

Команда провела візуальну інспекцію кожного кандидата, використовуючи сучасні зображення високої якості. З’ясувалося, що лише 87 галактик можна вважати справжніми прикладами систем з полярними кільцями. Інші потрапили до попередніх каталогів помилково: через нижчу якість спостережень форми багатьох об’єктів нагадували полярні структури, хоча насправді такими не були.

Саме ці 87 підтверджених об’єктів стали базою для навчання алгоритму машинного навчання. Попри те, що вибірка виявилася екстремально малою для подібних задач, метод спрацював успішно. У результаті вдалося сформувати новий каталог, який включає вже 167 галактик з полярними кільцями.

Галактики з полярними кільцями — рідкісні утворення, у яких до центральної еліптичної чи лінзоподібної галактики під кутом обертається кільце, подібне до спіральних або неправильних систем. Точний механізм їхнього виникнення залишається відкритим: серед головних гіпотез — злиття галактик, акреція речовини з меншої системи або перетікання холодного газу вздовж космологічних філаментів.

Нагадаємо, вчені розробили метод, що дозволяє передбачати марсіанські полярні сяйва, які охоплюють усе небо планети.