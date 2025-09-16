ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
121
2 хв

Три застосунки, які точно варті своїх грошей: на що оформити підписку

Експерти назвали три підписки, які точно варті своїх грошей.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Телефон

Телефон / © unsplash.com

Вибір підписки на сервіси може бути складним, адже не всі вони виправдовують свою ціну. Експерти протестували безліч додатків і визначили три, які вважають найвигіднішими.

Про це пише Тechradar.

1. YouTube Premium

Хоча сервіс і не ідеальний, він значно покращує досвід користування YouTube, звільняючи від набридливої реклами. Крім того, підписка дає можливість фонового відтворення відео на мобільних пристроях і завантаження контенту для офлайн-перегляду. Це особливо зручно для тих, хто часто використовує YouTube на телефоні.

2. Google One

Для користувачів Android цей сервіс є незамінним, оскільки він розширює хмарне сховище Google Диска. Хоча він схожий на iCloud+ або Dropbox, головна його перевага — ідеальна інтеграція з екосистемою Google. Крім того, він чудово працює з Google Photos на будь-яких пристроях, включаючи iPhone.

3. Spotify Premium

Якщо ви любите музику, Spotify Premium — це вибір, який виправдає себе. Сервіс має величезну бібліотеку пісень, а також пропонує безліч подкастів та аудіокниг. Він легко встановлюється на будь-який смартфон і є одним із найзручніших та найпопулярніших музичних сервісів у світі.

Нагадаємо, перевірити невідомий номер телефону допоможе повний гайд для абонентів та лайфгаки для ідентифікації номерів. Дізнайтеся, як за 5 хвилин з’ясувати, хто вам телефонує.

Смартфони на Android з часом починають працювати повільніше, а пам’ять заповнюється навіть тоді, коли користувач майже не завантажує нових програм чи файлів. Причиною цього можуть бути приховані дані, які накопичуються у сховищі пристрою.

