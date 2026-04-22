Три звички, які знижують інтелект: більшість людей роблять це щодня

Які звички знижують інтелект

Людський інтелект — це доволі гнучка система, яку можна прокачувати протягом усього життя. Люди не народжуються із певним «запасом» інтелекту. Психологи поділилися, що навіть у людей, які постійно навчаються та багато читають, можуть бути звички, які погано впливають на інтелект.

Більше про них розповіли Psychology Today.

Які звички погано впливають на інтелект

Звичкою, яка насправді шкодить інтелекту, є мультитаскінг або ж багатозадачність. Звісно, люди можуть виконувати ідеально по кілька завдань одночасно, однак для нашої нейрофізіології це вкрай велике навантаження. Тут не працює підхід «що частіше так робити, то краще адаптується мозок».

Дослідження Стенфордського університету свідчать, що людський мозок не може фокусуватися на двох складних завданнях одночасно, адже насправді він швидко перемикається між ними. В цей момент продуктивність та ефективність роботи можуть впасти на 40%.

Постійне виконання кількох завдань одразу виснажує запаси нейрохімічних речовин. А люди, які використовують одночасно кілька гаджетів, узагалі мають меншу щільність сірої речовини в передній поясній корі мозку. Вона відповідальна за емоційний контроль та ухвалення рішень.

Вкрай погано на інтелект впливає надмірне гортання стрічки, особливо швидких відео. Алгоритми соціальних мереж привчають людський мозок до швидкого дофаміну, тому люди годинами можуть гортати ТікТок чи рилзи.

Постійний перегляд таких відео знижує здатність до аналітичного мислення та погіршує пам’ять. Унаслідок постійного перегляду коротких відео мозок поступово втрачає здатність обробляти великі обсяги даних.

Третім чинником, який згубно впливає на інтелект, є соціальна ізоляція та брак живого спілкування. Після пандемії коронавірусу люди досі не хочуть повертатися до активного способу життя. Дедалі більше підлітків проводять час удома в телефонах, а не на дитячих майданчиках чи з друзями на вулиці.

Людський інтелект залежить від складності соціальних зв’язків. А якщо соціальних зв’язків мало, і ви спілкуєтеся раз на тиждень лише із сусідом — мозок втрачає когнітивний резерв.

Спілкуванням не вважається листування. Мозку потрібна жива взаємодія з іншими людьми, виявлення щирих емоцій. Від браку спілкування мозок поступово починає деградувати, адже не отримує інтелектуальних завдань.

Як розвивати інтелект

Аби розвивати інтелект, потрібно тренувати не лише пам’ять, а й мислення. Читати книги — корисно, але їх потрібно ще й осмислювати, вміти переказувати, шукати заглиблені підтексти та смисли. Читати краще художню літературу, наукові тексти та різні жанри літератури.

Також варто розв’язувати задачі на логіку, грати в стратегічні ігри та шахи. Корисним буде вивчення математики та філософії. Чудово стимулює мозок та інтелект гра на музичних інструментах та вивчення сольфеджіо.