Трирічна дівчинка знайшла камінь, який виявився артефактом віком 3800 років

Цей давній артефакт залишався непоміченим протягом 3800 років / © The Daily Galaxy

Реклама

У січні 2026 року в Ізраїлі підтвердили знахідку унікального артефакту середнього бронзового віку, вік якого налічує майже 3800 років. Неочікувано його знайшла трирічна дівчинка під час прогулянки на археологічному об’єкті на південний захід від Єрусалиму.

Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.

Тель-Азека. / © The Daily Galaxy

Дівчинка на ім’я Зів підняла незвичайний камінь на тропі, а її брат помітив, що він відрізняється від звичайних каменів. Батьки одразу повідомили Управління древностей Ізраїлю (IAA), і після експертизи предмет виявився ханаанським амулетом-скарабей, виконаним у формі жука-навозника – священного символу Стародавнього Єгипту, пов’язаного з відродженням та царською владою.

Реклама

Артефакт датується 1800–1600 роками до н.е., у період Середнього бронзового віку. Подібні скарабеї використовувалися в церемоніальних та адміністративних цілях і свідчать про вплив єгипетської культури на стародавній Ханаан.

Дівчинка виявила давній скарб під час сімейної прогулянки на півдні Ізраїлю. / © The Daily Galaxy

Директор IAA Елі Ескусідо зазначив: “Завдяки цій знахідці кожен зможе побачити й оцінити історичну спадщину. Артефакт буде представлений на національній виставці 2026 року разом із печатками, статуями та ритуальними предметами, що ілюструють єгипетський вплив у Ханаані”.

Тель-Азека, де було знайдено скарабея, вже понад десять років є об’єктом археологічних розкопок. Місце згадується в Біблії та традиційно пов’язане з битвою Давида і Голіафа. Археологи виявили тут численні артефакти єгипетського походження, що свідчать про тісні контакти між Єгиптом і ханаанським суспільством у II тисячолітті до н.е.

Друк із Тель-Азеки. / © The Daily Galaxy

За ізраїльським законодавством усі старожитності на території країни є державною власністю, і знахідка дівчинки була передана до національної колекції. Управління древностей наголосило на важливості дотримання археологічної етики та збереження контексту об’єктів.

Реклама

Науковці планують додатково дослідити походження скарабея – чи був він імпортованим з Єгипту, чи створеним у Ханаані під єгипетським впливом. Знахідка підкреслює значення випадкових відкриттів для розуміння стародавньої історії та культурних зв’язків регіону.

Нагадаємо, в Норвегії, яке вважається найстарішим у країні, археологи знайшли золотий перстень віком понад 800 років із великим синім каменем у центрі.