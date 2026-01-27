- Дата публікації
Трирічна дівчинка знайшла камінь, який виявився артефактом віком 3800 років
Під час сімейного візиту на археологічний об’єкт у Тель-Азеці дівчинка випадково знайшла амулет-скарабей віком майже 3800 років.
У січні 2026 року в Ізраїлі підтвердили знахідку унікального артефакту середнього бронзового віку, вік якого налічує майже 3800 років. Неочікувано його знайшла трирічна дівчинка під час прогулянки на археологічному об’єкті на південний захід від Єрусалиму.
Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.
Дівчинка на ім’я Зів підняла незвичайний камінь на тропі, а її брат помітив, що він відрізняється від звичайних каменів. Батьки одразу повідомили Управління древностей Ізраїлю (IAA), і після експертизи предмет виявився ханаанським амулетом-скарабей, виконаним у формі жука-навозника – священного символу Стародавнього Єгипту, пов’язаного з відродженням та царською владою.
Артефакт датується 1800–1600 роками до н.е., у період Середнього бронзового віку. Подібні скарабеї використовувалися в церемоніальних та адміністративних цілях і свідчать про вплив єгипетської культури на стародавній Ханаан.
Директор IAA Елі Ескусідо зазначив: “Завдяки цій знахідці кожен зможе побачити й оцінити історичну спадщину. Артефакт буде представлений на національній виставці 2026 року разом із печатками, статуями та ритуальними предметами, що ілюструють єгипетський вплив у Ханаані”.
Тель-Азека, де було знайдено скарабея, вже понад десять років є об’єктом археологічних розкопок. Місце згадується в Біблії та традиційно пов’язане з битвою Давида і Голіафа. Археологи виявили тут численні артефакти єгипетського походження, що свідчать про тісні контакти між Єгиптом і ханаанським суспільством у II тисячолітті до н.е.
За ізраїльським законодавством усі старожитності на території країни є державною власністю, і знахідка дівчинки була передана до національної колекції. Управління древностей наголосило на важливості дотримання археологічної етики та збереження контексту об’єктів.
Науковці планують додатково дослідити походження скарабея – чи був він імпортованим з Єгипту, чи створеним у Ханаані під єгипетським впливом. Знахідка підкреслює значення випадкових відкриттів для розуміння стародавньої історії та культурних зв’язків регіону.
