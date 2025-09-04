У Мережу злили дизайн нового iPhone 17: який має вигляд

iPhone

Схоже, що шанувальники Apple отримали довгоочікуваний подарунок ще до офіційної презентації. За чутками, у Мережу просочилося відео, на якому, ймовірно, показано майбутній iPhone 17 Pro Max. Якщо цей ролик справжній, він підтверджує чутки про кардинальну зміну дизайну флагманського смартфона.

Про це пише Daily Mail.

Що нового у дизайні?

Відео опубліковане на китайській платформі Weibo. Воно демонструє смартфон зі срібним корпусом та однією незвичною деталлю — величезним острівцем камери, що простягається вздовж усієї верхньої частини задньої панелі. Це нагадує дизайн нового Google Pixel 10.

Крім того, на задній панелі з’явилася велика скляна панель прямокутної форми, яка займає більшу частину поверхні, з логотипом Apple посередині. Така скляна вставка виглядає сірувато-білою на срібній моделі та матово-чорною на темній версії. Ця зміна може стати однією з найрадикальніших в історії iPhone з моменту, коли в iPhone X зникла кнопка «Додому». Також за чутками, iPhone 17 Pro Max буде дещо ширшим за попередні моделі.

Ймовірний дизайн iPhone 17 Pro Max. / © Weibo

Реакція користувачів та можливі кольори

Реакція в соцмережах на новий дизайн була неоднозначною. Користувачі Weibo називають його «потворним» та «непривабливим».

Однак відео дає можливість поглянути на потенційні кольори: безпосередньо показані срібний та чорний варіанти. Також, на задньому плані в коробці можна помітити смартфон, схожий на бронзовий відтінок, який нагадує титанове покриття Desert Titanium з iPhone 16 Pro.

Ймовірний дизайн чорної версії iPhone Pro Max. / © Weibo

Офіційна презентація та інші новинки

Хоча ці пристрої можуть виявитися лише макетами для виробництва чохлів, справжню картину фанати побачать вже 9 вересня, коли відбудеться офіційна презентація Apple. Компанія розіслала запрошення на подію, під назвою «Приготуйтеся до вражаючої події».

Ймовірні дизайни нового iPhone 17. / © Apple Insider

Експерти очікують, що, крім iPhone 17, iPhone 17 Pro та Pro Max, Apple може представити абсолютно нову модель — iPhone 17 Air (або «iPhone 17 Slim»). За чутками, він стане найтоншим iPhone в історії, товщиною всього 5,5 мм. Також на презентації, ймовірно, покажуть Apple Watch Series 11 з покращеними функціями для здоров’я та збільшеним часом автономної роботи.

Нагадаємо, Компанія Apple оновила офіційний перелік своїх застарілих і вичерпаних продуктів, додавши до нього чотири нові пристрої на тиждень перед презентацією iPhone 17. Три з цих моделей — ноутбуки Mac, які тепер вважаються застарілими, а четвертий пристрій — iPhone 8 Plus, який продовжує отримувати обмежену підтримку.

З наближенням офіційної презентації iPhone 17 Apple, як очікується, оновить свій асортимент. Це означає, що деякі поточні моделі покинуть магазини. За прогнозами, компанія припинить виробництво семи продуктів.