Це не понеділок: науковці назвали найгірший день тижня

Попри поширену думку, понеділок не є найважчим днем тижня за рівнем стресу. Дослідження Лондонської школи економіки довело, що найбільше емоційне виснаження люди відчувають у вівторок.

Про це пише Vogue.

Неділя: спокій із присмаком тривоги

Хоча неділя сприймається як день відпочинку, її часто затьмарює думка про майбутній робочий тиждень. Уже вранці з’являється легка тривога, а ввечері — відчуття, ніби вихідні тануть на очах. Це схоже на останні години відпустки: тіло ще відпочиває, але думки вже в офісі. Та навіть попри це, неділя залишається часом для сну, родини й тиші.

Понеділок: новий старт

Понеділок символізує початок — хоч і супроводжується раннім підйомом і численними справами. Психологи нагадують, що навіть так званий Blue Monday, найпохмуріший день року, може стати приводом для оновлення. Якщо розпочати день із ясною головою та невеликим планом, він здатен задати правильний ритм тижня.

Вівторок: день емоційного спаду

Дослідження Лондонської школи економіки (LSE’s Mappiness Project) довело, що саме вівторок є найважчим днем тижня. Понад 22 тис. учасників упродовж кількох місяців фіксували свій настрій — і саме у вівторок рівень щастя виявився найнижчим.

«У понеділок ще відчувається відлуння вихідних, а у вівторок воно зникає. Людина усвідомлює, що до відпочинку ще далеко, а робота тільки набирає обертів», — пояснив дослідник Джордж МакКеррон.

Найважчий момент, за спостереженнями, настає близько 15:00 — енергія вже вичерпана, але до кінця робочого дня ще далеко.

Як подолати «синдром вівторка»?

Психологиня Марія Кордон зазначає, що проблема часто не у самому дні, а у ставленні до буднів. Люди зазвичай живуть «від вихідних до вихідних», відкладаючи приємні речі «на потім». Це створює ілюзію, ніби життя починається лише у п’ятницю.

Щоб повернути собі енергію, психологиня радить:

дозволяти спонтанність — прогулянка новою вулицею чи кава в незнайомому місці;

створити «список приємностей» — дрібні дії, що приносять задоволення незалежно від часу;

дозволяти собі маленькі радощі — десерт у середу чи короткий відпочинок без почуття провини;

бути усвідомленими — запалити свічку, насолодитися кавою, слухати музику.

Хоч науковці й назвали вівторок найменш щасливим днем, це не означає, що він приречений бути важким. Трохи уваги до себе, добрі звички та вміння знаходити радощі в буднях можуть перетворити навіть найпохмуріший день на гармонійний. Адже, зрештою, щастя — це не день тижня, а спосіб його проживати.

До слова, вчені виявили, що людина має шосте чуття, яке назвали інтероцепцією. Це здатність мозку отримувати та інтерпретувати сигнали від внутрішніх органів (серця, легень, кишківника). Дослідники зазначають, що інтероцепція керує життєвими функціями та тісно пов’язана з емоційним благополуччям. Науковці планують детально вивчити цю «недосліджену галузь нейронауки», створивши атлас внутрішньої сенсорної системи.