Це ніколи не сниться: 5 речей, яких ваш мозок уникає уві сні

Науковці розкривають 5 феноменів, яких наш мозок уникає під час сновидінь. Дізнайтеся, як працює мозок у стані сну та що насправді основне для виживання.

Сон

Сон / © Credits

Ми звикли бачити уві сні польоти, втечі від небезпеки, а іноді навіть раптову явку на іспит без штанів. Але є певні речі, яких наш мозок стабільно "уникає" в сновидіннях — і це не випадковість. Попри те, що ми користуємося смартфоном по кілька годин щодня, у сні його побачити майже неможливо.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Науковці назвали п'ять феноменів, які майже не зустрічаються уві сні: смартфони, написаний текст, числа, запахи і власне відображення. Чому? Причина — у тому, як працює наш мозок під час сну.

Телефони – нібито частина життя, але не сновидінь

Сни зазвичай відображають наше реальне життя. Однак аналіз понад 16 тисяч сновидінь показує: телефони з’являються лише у близько 3% снів. Для порівняння: автомобілі — у 9%.

Експерти пояснюють це "гіпотезою моделювання загроз": мозок тренує нас до виживання, зосереджуючись у снах на небезпеці, яку люди відчували мільйони років — на зміях, бурях чи хижаках. Смартфони ж стали нашою реальністю зовсім недавно.

Текст і цифри: мозку складно, тому він спрощує

Уві сні ми практично не можемо читати. Якщо і з’являються листи чи написи – це зазвичай безглузді символи. Причина — у вищих мовних зонах мозку, які менш активні під час сну. Це ж стосується й чисел: знайомі цифри або математичні задачі часто спотворюються.

Смаки та запахи – майже на нулі

Дослідження показують: лише близько 1% людей відчувають запахи чи смаки уві сні. Це пояснюють тим, що наш мозок рідко включає ці відчуття у сновидіння, бо вони не "додають" до сюжету важливих емоційних деталей.

Власне відображення – не таким, яким ви його знаєте

Уві сні ви можете подивитись у дзеркало — але побачите там не себе. Часто це буде інша, спотворена або фантастична версія. Вчені пояснюють: мозку складно відтворити точне самосприйняття без сигналів із реальності.

