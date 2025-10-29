Цей продукт знижує ризик деменції: вчені розкрили деталі

Молочні продукти / © DepositPhotos

Нове дослідження, проведене японськими вченими, виявило потенційно значущий зв’язок між помірним споживанням сиру та зниженням ризику розвитку деменції. Результати свідчать, що вживання сиру лише раз на тиждень може забезпечити захисний ефект.

Японські дослідники проаналізували дані майже 8000 учасників. Групу розділили на тих, хто не вживав сир, і тих, хто їв його щонайменше раз на тиждень.

Через три роки спостережень, у групі, яка споживала сир, ризик розвитку деменції був на 24% нижчим порівняно з тими, хто його не вживав. До кінця дослідження деменція розвинулася у 3,39% споживачів сиру проти 4,45% у групі, яка його не споживала.

Вчені також врахували інші харчові звички учасників (споживання фруктів, овочів, м’яса та риби). Навіть після коригування цих факторів, споживання сиру все ще було пов’язане зі зниженням ризику захворювання на 21%. Хоча показник трохи знизився, дослідники визнали його статистично значущим.

У статті, опублікованій в журналі Nutrients, команда зазначила, що їхні «висновки узгоджуються з попередніми даними, які свідчать про те, що молочні продукти можуть відігравати сприятливу роль у профілактиці деменції».

Найпоширенішим видом сиру, який вживали учасники, був плавлений сир (82,7%) — це можуть бути як індивідуально упаковані скибки, так і вершкові сири типу «Філадельфія». На другому місці був сир із білою пліснявою (наприклад, камамбер або брі) — 7,8%.

Вчені припустили, що захисний ефект сиру може бути зумовлений його багатими поживними мікроелементами. Сир багатий на білки та незамінні амінокислоти, які підтримують «підтримку нейронів» (захист нервових клітин від пошкодження).

Наявність вітаміну К2 важлива для здоров’я судин та регуляції рівня кальцію в крові (гомеостазу кальцію). Попередні дослідження вже показали, що проблеми з серцем, як-от високий холестерин, можуть підвищувати ризик деменції. Сир також містить антиоксиданти, пептиди та пробіотики.

