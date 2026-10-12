Це загрожує людству вже 2026 року: Білл Гейтс попередив про небезпеку ШІ

Білл Гейтс попередив про небезпеку ШІ / © Associated Press

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На думку співзасновника компанії Microsoft Білла Гейтса, протягом наступного року найбільш помітною загрозою стануть кібератаки, адже злочинці можуть використовувати ШІ для вимагання грошей, маніпуляцій на фінансових ринках та інших протиправних дій.

Про це Гейтс заявив в інтерв’ю CNN.

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Він наголосив, що людство поки недостатньо робить для запобігання небезпекам, пов’язаним із розвитком штучного інтелекту.

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Водночас найбільша загроза найближчого часу, на його думку, полягає не в тому, що ШІ вийде з-під контролю, а в тому, що технологію використають зловмисники.

«Фронт, на якому, ймовірно, відбудуться найпомітніші зміни протягом наступного року — це кібератаки. Тут існує зрозуміла бізнес-модель: погрожувати комусь і вимагати гроші або створювати збої, які впливають на фондовий ринок чи певні ставки», — пояснив Гейтс.

Він додав, що ризик неконтрольованого розвитку ШІ також потребує уваги, однак значний вплив цієї проблеми, на його думку, проявиться через роки.

«Справжня небезпека зараз — це погані люди, які використовують ШІ, особливо моделі, у яких можна вимкнути всі запобіжники», — наголосив співзасновник Microsoft.

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За словами Гейтса, навіть якщо розробники впроваджують механізми захисту, щоб запобігти використанню штучного інтелекту для кібератак або біотероризму, злочинці однаково можуть знаходити способи їх обходити.

«Коли є зловмисники, немає запобіжників і водночас доступні найновіші моделі, протягом наступного року, передусім у сфері кібербезпеки, на нас чекає чимало неприємних сюрпризів», — попередив Гейтс.

Які ще ризики штучного інтелекту називає Білл Гейтс

Раніше Гейтс застерігав, що епоха штучного інтелекту може стати одним із найбільш бурхливих періодів в історії людства. Він виокремив основні ризики.

Скорочення робочих місць. ШІ вже впливає на ринок праці і, за оцінкою Гейтса, цей процес триватиме. Використання технологій злочинцями. Йдеться, зокрема, про кібератаки, діпфейки та шахрайство.

Нагадаємо, штучний інтелект навів приклади найбільш вірогідних сценаріїв закінчення війни Росії проти України.

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