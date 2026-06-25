Цей 5-секундний тест може врятувати собаку у спеку: що радять ветеринари

Собаки / © pexels.com

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Спекотна погода може становити серйозну небезпеку для собак, тому перед кожною прогулянкою власникам радять проводити простий п’ятисекундний тест. За словами ветеринарів, така перевірка допоможе зрозуміти, чи не надто нагрілася поверхня, якою доведеться ходити тварині, та зменшити ризик теплового удару.

Про це повідомило видання Express.

Головна ветеринарна лікарка Vets Now Саді Спенсер попередила, що тепловий удар належить до найнебезпечніших невідкладних станів у собак у спекотну погоду. За її словами, під час звичайної прогулянки чи гри стан тварини може погіршитися до критичного всього за кілька хвилин.

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Вона зазначила, що прогулянки за температури до 19°C зазвичай не становлять загрози. Водночас із підвищенням температури ризик перегрівання зростає, особливо під час раптових хвиль спеки. Це пов’язано з тим, що собакам потрібен певний час, щоб адаптуватися до нових погодних умов.

Перед виходом на вулицю ветеринари радять перевіряти, наскільки нагрівся асфальт чи тротуар. Для цього достатньо прикласти тильний бік долоні до поверхні на п’ять секунд. Якщо руці занадто гаряче, покриття може обпалити лапи собаки. У такому разі прогулянку краще відкласти або обрати маршрут із затіненими ділянками.

Фахівці також рекомендують вигулювати собак у найпрохолодніші години — рано-вранці або після заходу сонця, коли спека спадає.

Водночас ветеринари наголошують, що тепловий удар може виникнути не лише під час фізичної активності. Небезпеку становить і перебування у задушливих, погано провітрюваних місцях, зокрема в автомобілі. Саме тому залишати собаку в машині не можна навіть на короткий час.

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Найбільше ризикують перегрітися собаки брахіцефальних порід, зокрема бульдоги, мопси та ши-тцу. До групи підвищеного ризику також належать літні тварини, собаки із зайвою вагою, хронічними захворюваннями та породи з густою подвійною шерстю.

Про розвиток теплового удару можуть свідчити сильна задишка, рясне слиновиділення, блювання чи діарея, порушення координації, «скляний» погляд, прискорене серцебиття та сильна спрага.

За появи таких симптомів собаку потрібно якнайшвидше перенести в прохолодне затінене місце, охолодити прохолодною, але не крижаною водою, дати трохи води для пиття та негайно звернутися по допомогу до ветеринара.

Нагадаємо, високі температури можуть становити смертельну загрозу для собак. Ветеринар пояснив, чому прогулянки в розпал дня особливо небезпечні для тварин і кого спека вражає найсильніше.

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