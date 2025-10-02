Цей крихітний суперхижак виє на Місяць та не боїться отрути скорпіона: хто він (фото)

Миша, що здатна вити на Місяць / фото: Alamy

На півночі Мексики та на південному заході Сполучених Штатів Америки мешкає суперхижак, котрий має звички вовків. Ця крихітна миша-коник, перед тим як убити свою жертву, може вити на Місяць.

Про це повідомляє видання IFLScience.

Світ гризунів має своїх незвичайних представників, серед яких виділяється миша-коник (Onychomys). Ці створіння, що знаходяться у тісному спорідненні з більш звичними оленячими мишами, представлені трьома основними різновидами: північна (Onychomys leucogaster), південна (O. torridus) та миша-коник Мірнса (O. arenicola).

Південна миша-коник, водиться на півночі Мексики та південному заході США, включаючи відому пустелю Сонора. За своїми розмірами це невелика тварина: її загальна довжина ледве сягає 15 сантиметрів (5,9 дюйма), а вага коливається у межах 20–50 грамів.

© Getty Images

Проте її незвичайна риса — це голос. Всупереч своїй мініатюрній статурі, південна миша-коник, здатна видавати протяжне, пронизливе виття, що нагадує вовче.

Як самці, так і самки стають на задні лапи, задирають носи вгору та видають дуже високий звук у діапазоні 9-14 герц, який чути за 100 метрів (330 футів). Часто виття передує вбивству, і хоча його функція точно не відома, дослідники вважають, що це спосіб для миші позначити свою територію.

Пропри свій малий розмір, ці гризуни є хижаками вищого рівня. Вони завжди відчувають голод, тому часто нападають практично на все, що менше за них. Їхні потужні лапи та кігті спеціально адаптовані для захоплення та утримання слизької та здобичі, що пручаються.

Попри те, що миші-коники можуть час від часу споживати рослинну їжу, їхній раціон майже повністю складається з коників, скорпіонів та інших членистоногих.

Водночас ці миші володіють надзвичайною силою укусу порівняно з оленячими мишами, що дозволяє їм швидко вбивати свою жертву.

У пустелі Сонора, відомій найвищою концентрацією отруйних істот у США, мешкає аризонський короскорпіон — вид, отрута якого може бути смертельною навіть для людини. Коник-миша не просто виживає після його укусу, а й має унікальний біологічний механізм.

Її організм використовує натрієві канали, щоб нейтралізувати больовий сигнал отрути ще до того, як він досягне мозку. Це дозволяє миші полювати на небезпечну жертву без жодного дискомфорту.

