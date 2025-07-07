Антарктида / © Pixabay

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У німецькому місті Бремергафен, що у федеральній землі Бремен, розгорнулося унікальне дослідження, яке обіцяє пролити світло на загадки далекого кліматичного минулого Землі.

Про це повідомляє Bild.

У лабораторіях Інституту Альфред-Вегенера вчені працюють з фрагментом планети, що був заморожений понад мільйон років тому — йдеться про льодовий керн довжиною 2,8 кілометра, який став справжнім «архівом» історії клімату.

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Цей вузький циліндр діаметром лише 10 сантиметрів було добуто в межах міжнародного наукового проєкту в Антарктиді в період від 2019-го до 2021 року. Лід витягували з глибини на висоті понад 3200 метрів над рівнем моря, де температура часом опускається нижче –70 °C. Такого зразка ще ніколи не було в розпорядженні вчених — ні за віком, ні за глибиною.

Доставлення цього крихкого, але безцінного матеріалу здійснили в умовах суворого холоду: понад 700 спеціальних контейнерів з льодом транспортували за –50 °C. У Бремергафені його тепер обережно ріжуть і готують до аналізу в лабораторії за температури –18 °C. За словами дослідників, це лише початок тривалого, копіткого процесу.

© Bild

Науковці сподіваються, що цей унікальний керн дасть відповіді на одне з ключових питань кліматології: чому приблизно мільйон років тому льодовикові періоди стали виникати не кожні 41 000 років, як раніше, а кожні 100000. Вивчення такої зміни циклічності — важливий крок до розуміння не лише минулого клімату, а й того, які зміни можуть чекати на нас у майбутньому.

«Розуміння періодичності льодовикових циклів важливе не лише з наукового погляду, а й для прогнозування майбутнього нашої планети», — пояснює гляціолог, професор Франк Вільгельмс.

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Його колега, професор Паскаль Болебер, підкреслює, що дослідницька команда застосовує всі доступні методи — від структурного аналізу до хімічних досліджень. За його словами, до цього моменту команда готувалася роками.

Особливої уваги заслуговує ще одне відкриття: у нижніх шарах льоду вчені виявили сліди материкової породи, ймовірно, самого ґрунту Антарктиди. «Цей шар видається таким, ніби він лежав просто на твердій поверхні. Ми вважаємо, що це і є основа континенту. І зараз ми маємо шанс дізнатися, коли саме Антарктиду вкрив лід», — зазначає професор Вільгельмс.

Перших наукових результатів очікують приблизно за рік.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з глибин Антарктиди вчені зафіксували невідомі радіосигнали. Радіохвилі йшли з глибини приблизно під 30-градусним кутом до горизонту. Це надзвичайно нетипово.

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