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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
1199
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2 хв

Цей паразит гризе клітини людини: вчені зробили моторошне відкриття

Вчені з’ясували, що смертельний паразит Entamoeba histolytica не знищує клітини повністю, а кусає їх, забираючи фрагменти мембран.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Амеба E. histolytica (зелений) атакує людські Т-клітини (лейкоцити)

Амеба E. histolytica (зелений) атакує людські Т-клітини (лейкоцити) / © Кетрін Ралстон

Нове дослідження вчених продемонструвало дивовижну і водночас моторошну здатність поширеного паразита Entamoeba histolytica — він буквально надкушує клітини людини, використовуючи їхні фрагменти для захисту від імунної системи.

Про це повідомляє Science Alert.

Цей паразит потрапляє в організм людини переважно через заражену воду або їжу. Найчастіше це призводить до діареї, але в тяжчих випадках амеба здатна проникати у кров і вражати життєво важливі органи. Якщо вона дістається до печінки, там можуть утворюватися небезпечні абсцеси. Щороку такі ускладнення призводять до смерті приблизно 70 тис. людей. Паразит поширений у всьому світі, але найбільше потерпають регіони з неналежними санітарними умовами.

Тривалий час науковці не могли з’ясувати, як саме E. histolytica ушкоджує клітини. Відповідь на це питання знайшла мікробіологиня Кетрін Ралстон із Каліфорнійського університету в Девісі.

Панувала думка, що амеба вбиває клітини, впорскуючи в них токсини. Але відкриття Ралстон показало набагато тривожнішу картину — паразит буквально кусає клітини.

«Для того, щоб розробити нові методи лікування або вакцини, необхідно знати, як E. histolytica пошкоджує тканини. Ми побачили, як вона відкушує маленькі частини людської клітини», — пояснила Ралстон.

Ще одним відкриттям стало те, що амеба не знищує клітину повністю, а робить кілька укусів мембрани та переходить до наступної. У результаті залишається багато клітин із пошкодженою оболонкою, з яких витікає цитоплазма.

«Вона могла б повністю з’їсти людську клітину», — додала дослідниця.

Навіть захисні клітини імунітету — лейкоцити — не становлять для амеби перешкоди: вона може надкусити і їх.

Команда Ралстон виявила, що таким чином паразит створює своєрідне «прикриття» — він обліплює себе фрагментами клітинної мембрани жертви. Цей трюк допомагає йому уникати розпізнавання з боку імунної системи.

Ба більше — такий молекулярний «скафандр» рятує не лише від людського імунітету, а й від захисту інших організмів.

Завдяки цьому маскуванню імунна система не може виявити амебу, оскільки вона «вдягає» на себе хімічні мітки, які сигналізують, що вона — частина організму. Це схоже на те, якби хтось вкрав посвідчення особи в охоронця, щоб проникнути до забороненої зони.

Коли E. histolytica надягає людські білки CD46 і CD55, вона може безпечно прослизнути повз «білки комплементу», яким доручено відстежувати і знищувати чужорідні клітини.

Таким чином амеба продовжує свою «трапезу», утворюючи всередині органів абсцеси, заповнені залишками клітин.

До слова, в Індії медики врятували підлітка Афнана Ясіма, мозок якого «їла амеба». Хлопець став дев’ятою людиною у світі, якій вдалося вижити після зараження рідкісною інфекцією головного мозку, яку спричиняє амеба.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1199
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