Цей режим iPhone таємно розряджає вашу батарею: як його вимкнути

Смартфон триматиме заряд довше, якщо змінити деякі налаштування і припинити заряджати його щоночі. Експерти пояснюють, що фонові процеси непомітно виснажують батарею та швидше витрачають мобільний інтернет.

Про це пише Ladbible.

Що варто вимкнути, щоб зберегти заряд телефона

Одним з головних чинників швидкого розряджання є функція «Підтримка Wi-Fi». Вона автоматично активує мобільний інтернет, коли сигнал Wi-Fi стає слабким або нестабільним, щоб забезпечити безперервне завантаження контенту. Хоча це підвищує швидкість роботи в Мережі, смартфон витрачає значно більше енергії на підтримку двох активних з’єднань одночасно.

«Наприклад, якщо ви використовуєте Safari з поганим з’єднанням Wi-Fi, і вебсторінка не завантажується, активується функція Wi-Fi Assist і автоматично перемикається на стільниковий зв’язок, щоб вебсторінка продовжувала завантажуватися», — зазначили в компанії Apple.

Для економії заряду та мобільних даних користувачам радять перейти до розділу налаштувань «Мобільний зв’язок» (або «Стільникові дані»), прокрутити список до самого низу і вимкнути параметр «Підтримка Wi-Fi». Це може призвести до незначних затримок за поганого сигналу, але допоможе пристрою працювати довше.

Чому не варто заряджати телефон до 100 відсотків

Ще однією причиною швидкого зношування акумулятора є звичка заряджати пристрій до максимального рівня протягом усієї ночі. Фахівці стверджують, що постійне підтримання 100-відсоткового заряду створює додаткове навантаження на хімічні компоненти батареї.

«Акумулятор розряджатиметься швидше, якщо заряджати його до 100 відсотків, порівняно з трохи нижчим рівнем заряду», — зазначив директор Центру електрохімічних двигунів в Університеті штату Пенсильванія Чао-Ян Ван.

Експерти рекомендують підтримувати рівень заряду в межах середніх показників, щоб уповільнити деградацію акумулятора та забезпечити його стабільну роботу в довгостроковій перспективі.

