ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
2 хв

Цей режим iPhone таємно розряджає вашу батарею: як його вимкнути

Як подовжити життя батареї iPhone? Експерти радять вимкнути одну приховану функцію, яка виснажує пристрій.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Телефон

Смартфон / © ТСН.ua

Смартфон триматиме заряд довше, якщо змінити деякі налаштування і припинити заряджати його щоночі. Експерти пояснюють, що фонові процеси непомітно виснажують батарею та швидше витрачають мобільний інтернет.

Про це пише Ladbible.

Що варто вимкнути, щоб зберегти заряд телефона

Одним з головних чинників швидкого розряджання є функція «Підтримка Wi-Fi». Вона автоматично активує мобільний інтернет, коли сигнал Wi-Fi стає слабким або нестабільним, щоб забезпечити безперервне завантаження контенту. Хоча це підвищує швидкість роботи в Мережі, смартфон витрачає значно більше енергії на підтримку двох активних з’єднань одночасно.

«Наприклад, якщо ви використовуєте Safari з поганим з’єднанням Wi-Fi, і вебсторінка не завантажується, активується функція Wi-Fi Assist і автоматично перемикається на стільниковий зв’язок, щоб вебсторінка продовжувала завантажуватися», — зазначили в компанії Apple.

Для економії заряду та мобільних даних користувачам радять перейти до розділу налаштувань «Мобільний зв’язок» (або «Стільникові дані»), прокрутити список до самого низу і вимкнути параметр «Підтримка Wi-Fi». Це може призвести до незначних затримок за поганого сигналу, але допоможе пристрою працювати довше.

Чому не варто заряджати телефон до 100 відсотків

Ще однією причиною швидкого зношування акумулятора є звичка заряджати пристрій до максимального рівня протягом усієї ночі. Фахівці стверджують, що постійне підтримання 100-відсоткового заряду створює додаткове навантаження на хімічні компоненти батареї.

«Акумулятор розряджатиметься швидше, якщо заряджати його до 100 відсотків, порівняно з трохи нижчим рівнем заряду», — зазначив директор Центру електрохімічних двигунів в Університеті штату Пенсильванія Чао-Ян Ван.

Експерти рекомендують підтримувати рівень заряду в межах середніх показників, щоб уповільнити деградацію акумулятора та забезпечити його стабільну роботу в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, з часом буває так, що телефон починає повільніше заряджатися. Таке може траплятися в кількох випадках, і не завжди це пов’язано зі зношуванням батареї телефона. Як швидко зарядити телефон — розповідаємо про всі методи.

Коментарі (0)
Сортувати:
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie