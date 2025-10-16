Цей токсин змінив людство: що могло вплинути на еволюцію мозку

Стародавні люди / © Pixabay

Свинець традиційно вважають небезпечним сучасним забруднювачем, однак команда вчених з’ясувала, що його вплив на організм людини має глибоке коріння — ще з доісторичних часів.

Про це повідомили видання NewScientist та Sciencealert.

Міжнародна команда дослідників з Австралії, США, Китаю та Європи встановила, що наші прадавні предки зазнавали впливу свинцю ще близько 2 мільйонів років тому.

У межах роботи науковці проаналізували 51 скам’янілий зуб гомінідів віком від 100 тисяч до 1,8 мільйона років. Зразки належали представникам Homo sapiens, неандертальців, австралопітеків, парантропів, гігантопітеків, а також стародавніх видів орангутангів і бабуїнів. Для дослідження використовували лазерну абляцію, яка дозволяє виявити сліди свинцю, що накопичилися в зубах у періоди активного росту.

Результати виявилися показовими: у 73% зразків зафіксовано ознаки епізодичного впливу свинцю. Вчені припускають, що джерелами отруєння могли бути природні процеси — вулканічна активність, лісові пожежі або геохімічні реакції, які підвищували концентрацію металу у воді, ґрунті чи їжі.

Особливо високі рівні свинцю були знайдені у зубах Gigantopithecus blacki — вимерлого родича сучасних орангутангів, який жив на території сучасного Китаю. Дослідники зазначили, що така кількість токсину могла б сьогодні свідчити про сильне антропогенне забруднення.

Щоб зрозуміти, чи відрізнялася реакція різних видів на свинець, учені створили у лабораторії моделі людського та неандертальського мозку — так звані органоїди. Вони містили дві версії гена NOVA1: сучасну, властиву Homo sapiens, та архаїчну, притаманну неандертальцям.

Після впливу свинцю з’ясувалося, що у неандертальських органоїдах токсин значно порушував роботу гена FOXP2, який відповідає за розвиток мовлення. У той час як сучасна версія гена NOVA1 забезпечувала певний захист нервових клітин від ушкоджень.

«Ці результати свідчать про те, що наш варіант NOVA1, можливо, забезпечував захист від шкідливого неврологічного впливу свинцю», — зазначила співавторка дослідження, біолог розвитку Аліссон Муотрі з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. На її думку, еволюційна адаптація до токсичного середовища могла мати наслідки для формування когнітивних функцій і мовних здібностей людини.

Попри це, інші вчені закликають обережно трактувати висновки. Професорка Таня Сміт з Університету Гріффіта (Австралія) зауважила, що «це справді складна стаття, яка містить деякі дуже спекулятивні твердження».

