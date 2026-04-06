Ці тварини розумніші за мавп: науковці здивували новим відкриттям

Науковці століттями проводять експерименти, аби визначити, які тварини є найрозумнішими. Найчастіше люди припускають, що це можуть бути мавпи, дельфіни чи навіть коти. Однак останні висновки науковців повністю розвінчують ці здогадки.

Вчені розповіли, яка тварина перевершила навіть мавп у тестах на інтелект. Подробицями діляться в журналі Science Advances.

Ворони виявилися розумнішими за приматів: результати тестувань

Науковці вирішили дізнатися, хто з тварин є найрозумнішим. Завжди вважалося, що примати мають найкращі інтелектуальні здібності. Однак розумні птахи довели, що насправді це не зовсім так. Ворони обійшли мавп у тестах на інтелект.

Дві чорні ворони з німецької лабораторії показали приголомшливі результати. Пташки буквально перевернули уявлення науковців про інтелект тварин. Попереднє дослідження 2025 року підсвітило, що ворони здатні розпізнавати одну відмінну фігуру, заховану серед п’яти майже ідентичних.

Воронам вдавалося вибрати правильний варіант фігури, що відрізнялася, навіть тоді, коли це були складні геометричні фігури. З такими діти мають справу на уроках математики.

Тривалий час науковці вважали, що подібна геометрична інтуїція властива лише людському виду, але ворони довели, що також здатні до інтелектуальних тестів.

Експеримент із птахами відбувався так: шість піддослідних ворон сиділи перед сенсорними екранами, і кожна з них бачила по шість геометричних фігур. П’ять фігур мали однакову форму. Одна з фігур відрізнялася. Ворони мали клюнути на зайву фігуру.

Коли ворони давали правильну відповідь, вони отримували корм з годівнички у вигляді личинки борошняного хрущака.

Спершу птахам доволі легко вдавалося знайти відмінну фігуру. Та потім завдання ускладнювали. Команда дослідників з Тюбінгенського університету створила для піддослідних ворон спотворені квадрати, скошені ромби та інші чотирикутники. Ці геометричні фігури вже мало відрізнялися візуально.

І навіть за нових, ускладнених умов пошуку, ворони частіше давали правильну відповідь. Тож це не випадковість, а усвідомлений вибір пташок. Найкраще воронам вдавалися завдання з правильними формами — акуратними квадратами. А найгірше — завдання з неправильними формами.

Це дослідження відкриває нові можливості вивчення когнітивних здібностей тварин. Адже попередні спроби на бабуїнах не мали подібного успіху, і змусили науковців думати, що геометричні задачі під силу лише людям.

Однак нині залишається питання, чи дійсно ворони розуміють геометричні закономірності або покладаються на гострий зір та попередній досвід. Адже інша група дослідників зазначила, що нейронні зв’язки птахів допомагають їм краще бачити закономірності.

У реальності ж ворони часто живуть у великих містах, де змушені орієнтуватися у дорожньому русі, добувати собі їжу, нерідко красти, запам’ятовувати місця зберігання їжі та людей. Тож найімовірніше, ворони насправді розумніші за багато інших тварин.

У домашніх умовах краще не заводити ворону. Ця пташка має жити на волі, хоч і має розвинуті соціальні навички, вміє розпізнавати людські обличчя, використовувати камінці та палички для власних потреб, навіть розважатися і грати.